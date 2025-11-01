नुआपड़ा उपचुनाव: बीजेडी ने 17 नेताओं को सौंपी संगठनात्मक जिम्मेदारी, 11 नवंबर को मतदान

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नुआपड़ा उपचुनाव के लिए बीजेडी ने एक बार फिर 17 नेताओं को संगठनात्मक दायित्व सौंपा है। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पद्मनाभ बेहेरा, अशोक चंद्र पंडा, महेश साहू, सुमित्रा जेना, सुलोचना दास, शर्मिष्ठा सेठी, महीधर रणा, रघुराम पादल, मानस माड़कामी, झिन हिक्का, सानंद मरांडी, रूपेश कुमार पाणिग्राही, वेणुधर प्रधान, देवाशीष पटनायक, ईश्वर पाणिग्राही, सुब्रत सिंह और दुश्मंत नायक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इससे पहले भी बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने नुआपड़ा उपचुनाव के लिए 52 नेताओं को जिम्मेदारी दी थी। गौरतलब है कि नुआपड़ा उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी उपचुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी हुई थी। कुल 14 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं। राज्य की तीन प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में बीजेपी से जय ढोलकिया, बीजेडी से स्नेहांगिनी छुरिया और कांग्रेस से घासीराम माझी मैदान में हैं।