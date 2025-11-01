Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नुआपड़ा उपचुनाव: बीजेडी ने 17 नेताओं को सौंपी संगठनात्मक जिम्मेदारी, 11 नवंबर को मतदान

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 12:15 PM (IST)

    बीजू जनता दल (बीजेडी) ने नुआपड़ा उपचुनाव के लिए 17 नेताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी है। उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा। पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है और नेताओं को अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने का निर्देश दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बीजेडी ने 17 नेताओं को सौंपी संगठनात्मक जिम्मेदारी

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नुआपड़ा उपचुनाव के लिए बीजेडी ने एक बार फिर 17 नेताओं को संगठनात्मक दायित्व सौंपा है। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पद्मनाभ बेहेरा, अशोक चंद्र पंडा, महेश साहू, सुमित्रा जेना, सुलोचना दास, शर्मिष्ठा सेठी, महीधर रणा, रघुराम पादल, मानस माड़कामी, झिन हिक्का, सानंद मरांडी, रूपेश कुमार पाणिग्राही, वेणुधर प्रधान, देवाशीष पटनायक, ईश्वर पाणिग्राही, सुब्रत सिंह और दुश्मंत नायक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे पहले भी बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने नुआपड़ा उपचुनाव के लिए 52 नेताओं को जिम्मेदारी दी थी। गौरतलब है कि नुआपड़ा उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी।

    अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी 

    उपचुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी हुई थी। कुल 14 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं। राज्य की तीन प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में बीजेपी से जय ढोलकिया, बीजेडी से स्नेहांगिनी छुरिया और कांग्रेस से घासीराम माझी मैदान में हैं।

    इसके अलावा समाजवादी पार्टी से रमाकांत हांती, बहुजन मुक्ति पार्टी से हेमंत टांडी, ओडिशा जनता दल से शुकधर दंडसेना तथा 8 निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन भी वैध पाए गए हैं।

    1950 वोटर हेल्पलाइन नंबर सक्रिय

    इस बार कुल 1 लाख 22 हजार 103 पुरुष और 1 लाख 26 हजार 132 महिला मतदाता वोट देंगे।इसके अलावा 4 हजार दिव्यांग मतदाता और 2007 वरिष्ठ नागरिक मतदाता सूची में शामिल हैं।

    मतदाता बूथ के अंदर मोबाइल रखकर वोट डाल सकेंगे, लेकिन एजेंट मोबाइल लेकर बूथ के अंदर नहीं जा पाएंगे। मतदान की निगरानी रियल टाइम वेबकास्टिंग सिस्टम से की जाएगी।1950 वोटर हेल्पलाइन नंबर सक्रिय रहेगा और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी किया जाएगा।