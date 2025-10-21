Nuapada Election: नुआपाड़ा उपचुनाव में कुल 19 उम्मीदवारों ने किया नामांकन, 11 प्रत्याशी निर्दलीय

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नुआपड़ा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अंतिम तिथि तक कुल 19 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें से 11 निर्दल प्रत्याशी हैं।

नामांकन पत्रों की जांच 22 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि 24 अक्टूबर नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना तथा परिणाम घोषणा 14 नवंबर को की जाएगी।

नामांकन दाखिल करने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में बीजू जनता दल (बीजद) की स्नेहांगिनी छुरिया, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जय ढोलकिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) के घासीराम माझी शामिल हैं।

इसके अलावा समाजवादी पार्टी के रमाकांत हाती, बहुजन मुक्ति पार्टी के हेमंत टांडी, बहुजन समाज पार्टी के राजा राम साहू, ओडिशा जनता दल के शुकधर दंडसेना और राष्ट्रीय परिवर्तन दल के सीताराम बेहरा ने भी अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।