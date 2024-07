Odisha News: ओडिशा राजभवन में एएसओ पर हमले के मामले में आया नया मोड़, राज्यपाल ने दिया कार्रवाई का भरोसा

श्रीमती प्रधान ने कहा है कि उनके पति तीन साल से गवर्नर हाउस में एएसओ हैं इसके साथ ही पुरी राजभवन के इंचार्ज हैं। सात तारीख की घटना पर न्याय के लिए राज्यपाल के पास पहुंची थीं। राज्यपाल ने कहा है कि जैसे किसी परिवार में कुछ होता है तो एक्शन लिया जाता है, हम एक्शन लेंगे।

राज्यपाल सर ने एक्शन लेने का आश्वासन दिया है। एफआईआर के बारे में मुझे ठीक से पता नहीं है। हम न्याय की प्रतीक्षा करेंगे। साहिज कुमारी प्रधान ने कहा कि राज्यपाल हमें एक परिवार की ही तरह देखते हैं, हम उनका परिवार हैं, ठीक, अगर परिवार में कुछ होता है तो एक्शन होता है और राज्यपाल ने एक्शन लेने की बात कही है।

#WATCH | On meeting Odisha Governor, Sayoj, wife of Baikuntha Pradhan, who works in Odisha's Raj Bhavan, says, "...Everyone is aware of what happened on June 7. Governor had called to seek justice & I met him. He assured that justice will be given...He said that we are their… pic.twitter.com/M28xrEbHL8— ANI (@ANI) July 13, 2024