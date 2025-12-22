'भुवनेश्वर महिलाओं के लिए असुरक्षित', गैंगरेप की घटना पर नवीन पटनायक ने सरकार पर बोला हमला

Language
    By Sheshnath Rai Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:14 PM (IST)

    नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। धौली गैंगरेप कांड से लेकर नौकरी दिलाने के बहाने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं ने राज्य को झकझोर कर रख दिया है। सबसे चिंताजनक स्थिति राजधानी भुवनेश्वर की है, जहां एक के बाद एक गैंगरेप के आरोप सामने आ रहे हैं। इससे आमजन, खासकर महिलाओं में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है।

    इन घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धौली गैंगरेप की घटना का सदमा अभी लोगों के मन से उतरा भी नहीं था कि राजधानी में एक और बर्बर वारदात सामने आ गई।

    नवीन पटनायक ने ट्वीट में कहा कि राज्य की राजधानी भुवनेश्वर महिलाओं के लिए असुरक्षित होती जा रही है और ओडिशा एक बार फिर शर्मसार हुआ है। भाजपा सरकार आखिर कब जागेगी? दिनदहाड़े राजधानी में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप बेहद पीड़ादायक है। कानून-व्यवस्था कहां है? जो सरकार खुद को ‘जनता की सरकार’ बताती है, क्या वह जनता को सुरक्षा दे पा रही है?”

    उन्होंने आगे कहा कि पिछली गैंगरेप की घटना अभी लोगों के मन से गई भी नहीं थी कि एक और अमानवीय कृत्य ने पूरे समाज को दहशत में डाल दिया। “राजधानी की माताएं-बहनें खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भाजपा सरकार की घोर विफलता साफ नजर आ रही है।

    नवीन पटनायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि स्थिति और बिगड़ने से पहले सरकार को सतर्क होना होगा तथा सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू कर कड़े और प्रभावी कदम उठाने होंगे।

    भाजपा का पलटवार

    नवीन पटनायक के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेताओं ने सवाल उठाया कि बीजद शासनकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए थे। भाजपा नेता सुरथ बिस्वाल ने कहा कि मौजूदा सरकार हर शिकायत को गंभीरता से ले रही है।

    आरोप सामने आते ही तत्काल कार्रवाई की जा रही है और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। इस बीच धौली गैंगरेप कांड को लेकर ट्विन सिटी कमिश्नरेट पुलिस ने मामले को ‘रेड फ्लैग’ श्रेणी में रखा है। इस श्रेणी में आने का मतलब है कि मामले की जांच पर विशेष निगरानी और उच्चस्तरीय पर्यवेक्षण किया जाएगा।

    यह घटना शहर के बाहरी इलाके में हुई थी, जिसने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने राज्य सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार जमीनी स्तर पर कितनी सख्ती और तत्परता दिखाती है।