नुआपाड़ा उपचुनाव में नवीन पटनायक की एंट्री, इस दिन से शुरू करेंगे प्रचार अभियान

संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष नवीन पटनायक नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव में अपनी पार्टी की उम्मीदवार स्नेहांगीनी छुरिया के लिए प्रचार करेंगे। पटनायक 3 नवंबर को नुआपड़ा जिले के कोमना में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उनके कार्यालय से जारी एक वीडियो संदेश में पटनायक ने मतदाताओं से अपील की है कि वे विकास और सेवा की नई धारा को मजबूत करें।

वीडियो में पटनायक ने अपनी पुरानी लोकप्रिय नारा 'आपना माने खुसी त' दोहराते हुए कहा, "नुआपड़ा जीतेगा। सेवा और विकास की नई धारा शुरू होगी।" उन्होंने बीजद के उम्मीदवार की जीत को नुआपड़ा के समग्र विकास से जोड़ा। बीजेडी की जीत नुआपड़ा की जीत बीजद सांसद मुजिबुल्ला खान ने बताया कि पटनायक का यह संदेश जिले के लोगों के बीच उत्साह भरने वाला है। खान ने कहा, "नवीन बाबू ने साफ कहा है कि बीजेडी की जीत नुआपड़ा की जीत होगी। बाबू जगन्नाथ के दौर से चली आ रही विकास की धारा को हम आगे बढ़ाएंगे।"

नुआपाड़ा सीट बीजद के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, जहां 11 नवंबर को उपचुनाव होगा। यह सीट पूर्व विधायक राजेंद्र ढोलकिया के निधन से रिक्त हुई थी। बीजद ने स्नेहांगीनी छुरिया को टिकट दिया है, जो दो बार विधायक रह चुकी हैं और पटनायक सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। पार्टी ने छुरिया को पश्चिमी ओडिशा की मजबूत नेता बताते हुए उनके नाम की घोषणा की थी।

नवीन बाबू को आवास से बाहर आना चाहिए दूसरी ओर, सत्ताधारी भाजपा ने जय ढोलकिया को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने घसीराम माझी को टिकट दिया है। भाजपा नेता और राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने पटनायक पर निशाना साधते हुए कहा, "नवीन बाबू को अपने आवास से बाहर आना चाहिए। विपक्ष जितना मजबूत होगा, लोकतंत्र के लिए उतना ही बेहतर होगा।" पुजारी ने दावा किया कि भाजपा का पलड़ा भारी है।

बीजद ने नुआपड़ा में 50 से अधिक वरिष्ठ नेताओं को तैनात किया है, जिनमें प्रणब प्रकाश दास, अरुण साहू, रणेंद्र प्रताप स्वाईं जैसे नाम शामिल हैं। पार्टी की युवा और छात्र इकाइयां भी सक्रिय हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, पटनायक 7 नवंबर को खरियार रोड से नुआपाड़ा तक रोड शो भी कर सकते हैं।

1,100 करोड़ के प्रोजेक्टों की घोषणा नुआपाड़ा में किसान, महिलाओं और आदिवासी मुद्दे प्रमुख हैं। भाजपा ने सीएम मोहन चरण माझी के नेतृत्व में 1,100 करोड़ के प्रोजेक्टों की घोषणा की है, जबकि बीजद विकास कार्यों का श्रेय ले रही है। कांग्रेस ने बीजद और भाजपा पर सौदेबाजी का आरोप लगाया है।