BJD नेता नवीन पटनायक ने बढ़ी हुई सैलरी लेने से किया इनकार, CM से कहा- गरीब कल्याण में खर्च हो राशि

जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा के विपक्षी नेता और बीजू जनता दल (बीजद) अध्यक्ष नवीन पटनायक ने राजनीति में सादगी और नैतिकता का उदाहरण पेश करते हुए नेता प्रतिपक्ष के वेतन व भत्तों में हुई बढ़ोतरी को लेने से इनकार कर दिया है।

उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वेतन वृद्धि से मिलने वाली राशि को राज्य के गरीबों, जरूरतमंदों और जनकल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया जाए। नवीन पटनायक ने अपने पत्र में लिखा है कि वह पिछले ढाई दशक से अधिक समय से ओडिशा की जनता के स्नेह, विश्वास और समर्थन से सार्वजनिक जीवन में हैं, ऐसे में वेतन बढ़ोतरी स्वीकार करना, उन्हें उचित नहीं लगता।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसेवा ही उनका मुख्य उद्देश्य है और इसी भावना के तहत वह इस अतिरिक्त लाभ को त्याग रहे हैं। हाल ही में बढ़ा है विधायकों का वेतन गौरतलब है कि हाल ही में ओडिशा विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के वेतन तथा भत्तों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है।