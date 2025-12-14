Language
    BJD नेता नवीन पटनायक ने बढ़ी हुई सैलरी लेने से किया इनकार, CM से कहा- गरीब कल्याण में खर्च हो राशि

    By SHESH NATH RAIEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:07 AM (IST)

    बीजेडी नेता नवीन पटनायक ने अपनी बढ़ी हुई सैलरी लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि इस राशि का उपयोग गरीब कल्याण के लिए किया जाए।

    नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा के विपक्षी नेता और बीजू जनता दल (बीजद) अध्यक्ष नवीन पटनायक ने राजनीति में सादगी और नैतिकता का उदाहरण पेश करते हुए नेता प्रतिपक्ष के वेतन व भत्तों में हुई बढ़ोतरी को लेने से इनकार कर दिया है।

    उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वेतन वृद्धि से मिलने वाली राशि को राज्य के गरीबों, जरूरतमंदों और जनकल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया जाए।

    नवीन पटनायक ने अपने पत्र में लिखा है कि वह पिछले ढाई दशक से अधिक समय से ओडिशा की जनता के स्नेह, विश्वास और समर्थन से सार्वजनिक जीवन में हैं, ऐसे में वेतन बढ़ोतरी स्वीकार करना, उन्हें उचित नहीं लगता।

    उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसेवा ही उनका मुख्य उद्देश्य है और इसी भावना के तहत वह इस अतिरिक्त लाभ को त्याग रहे हैं।

    हाल ही में बढ़ा है विधायकों का वेतन 

    गौरतलब है कि हाल ही में ओडिशा विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के वेतन तथा भत्तों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है।

    इस बढ़ोतरी के बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में नवीन पटनायक को भी अतिरिक्त वेतन और भत्ते मिलने थे, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया।

    राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नवीन पटनायक का यह कदम न केवल उनकी सरल जीवनशैली और नैतिक राजनीति को दर्शाता है, बल्कि मौजूदा समय में जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी को लेकर एक मजबूत संदेश भी देता है।

    वहीं, बीजद कार्यकर्ताओं और समर्थकों में इस फैसले को लेकर खासा उत्साह है और इसे जनहित में लिया गया साहसिक निर्णय बताया जा रहा है।

    वेतन बढ़ोतरी को लेकर जहां राज्य में राजनीतिक बहस जारी है, वहीं नवीन पटनायक का यह रुख उन्हें एक बार फिर जनसेवा को प्राथमिकता देने वाले नेता के रूप में स्थापित करता है।