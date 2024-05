पांडियन के कब्जे में हैं नवीन पटनायक... असम के CM ने दोहराई अपनी बात, कहा- फाइट टी सचिव के इशारे में होता काम

संवाद सहयोगी, संबलपुर। Himanta Biswa Sarma : असमी साहित्य साधक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ का संबलपुर स्थित साधना गृह का दर्शन करने आए असम के मुख्यमंत्री डॉ.हिमंत विश्वसरमा ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लेकर एक बार फिर दोहराया है कि मुख्यमंत्री पटनायक अब पांडियन के कब्जे में हैं और उनके इशारे पर काम करते हैं, जो गणतंत्र के लिए खतरा है।

Sahityarathi Lakshminath Bezbarua is one of the most illustrious authors of Assam. From his Sadhana Griha in Sambalpur he composed some of his most iconic literary works.