पूर्व सीएम नवीन ने बीजेडी नेता के आवास पर हिंसक हमले की कड़ी निंदा की, बीजेपी सरकार पर गुंडाराज का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजू जनता दल (बीजेडी) सुप्रीमो नवीन पटनायक ने धर्मशाला के पूर्व विधायक तथा वरिष्ठ बीजेडी नेता प्रणब बलवंतराय के आवास पर हुए हिंसक हमले की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में नवीन पटनायक ने कहा कि बदमाशों ने बलवंतराय के घर में जबरन प्रवेश किया, तोड़फोड़ की और उनके समर्थकों पर हमला किया। यह घटना दिनदहाड़े घटित होने पर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की।

पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा है कि धर्मशाला के पूर्व विधायक एवं बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता प्रणब बलवंतराय के घर में घुसकर तोड़फोड़ करने और उनके समर्थकों पर जानलेवा हमला करने की घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।

उन्होंने लिखा है कि कि दिन दहाड़े यह घटना होने के बावजूद पुलिस प्रशासन और सरकार मूकदर्शक बने रहे और अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस निष्क्रियता ने ओडिशा की जनता को आहत किया है और राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। यह उदासीनता ओडिशावासियों के लिए पीड़ादायक है और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर संदेह पैदा करती है।

नवीन पटनायक ने भाजपा-नेतृत्व वाली राज्य सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में कानून का कोई भय नहीं रह गया है। सरकार हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। ओडिशा के शांतिप्रिय लोग ऐसी अव्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

उन्होंने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए न्याय सुनिश्चित करने, शासन के प्रति जनता का भरोसा बहाल करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की अपील की। बीजेडी की ओर से इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा गया है कि धर्मशाला में अराजकता और हिंसा की सारी सीमाएं पार हो रही हैं—राज्य में कानून का शासन है या गुंडाराज? धर्मशाला के पूर्व विधायक एवं बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता प्रणब बलवंतराय के घर में घुसकर उनके समर्थकों पर जानलेवा हमला अत्यंत निंदनीय है। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। हमलावरों ने घर परिसर में भी व्यापक तोड़फोड़ की है।

विधायक हिमांशु साहू के संरक्षण में धर्मशाला में फैल रही अराजकता को लेकर बार-बार जिला प्रशासन और सरकार का ध्यान आकृष्ट किए जाने के बावजूद सभी की असहनीय चुप्पी ने ओडिशा की जनता को आश्चर्यचकित कर दिया है।सरकार से मांग की गई है कि वह तत्काल उदाहरणात्मक कदम उठाए, कानून पर लोगों का विश्वास बनाए रखे और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे।

उल्लेखनीय है कि बलवंतराय के अनुसार, जब पार्टी कार्यकर्ता उनके घर पर एक बैठक के लिए एकत्रित थे, तभी यह घटना हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्मशाला विधायक हिमांशु शेखर साहू के समर्थकों ने परिसर में प्रवेश कर हिंसा की।हमले के दौरान घर में खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और कार्यकर्ताओं के मोबाइल फोन भी क्षतिग्रस्त हुए।