    ‘भाजपा उम्मीदवार चोरी कर सकती है, लेकिन वोटरों का दिल नहीं’, नवीन पटनायक का तीखा तंज

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:38 PM (IST)

    नुआपड़ा उपचुनाव में राजनीतिक दलों की सरगर्मी तेज है। नवीन पटनायक ने भाजपा पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा ने 'डबल धोखा' दिया है। उन्होंने नुआपड़ा में विकास कार्य बंद होने की बात कही। संबित पात्रा ने नवीन पटनायक के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि बीजद ने स्वर्गीय राजेन्द्र ढोलकिया को एक वस्तु की तरह प्रस्तुत किया।

    नवीन पटनायक का तीखा तंज

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नुआपड़ा उप-चुनाव की सरगर्मी अब अपने चरम पर पहुंच गई है।तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा, कांग्रेस एवं बीजद अपने अपने उम्मीदवार को जीताने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक दिन पहले ही जहां ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भाजपा उम्मीदवार जय ढोलकिया के लिए रोड शो एवं जनसभा किया तो वहीं आज बीजद सुप्रीमो तथा पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दुसरी बार प्रचार करने नुआपड़ा पहुंचे और पार्टी उम्मीदवार स्नेहांगिनी छुरिया के लिए जनसभा की। चुनाव प्रचार के मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं है, प्रदेश के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं।

    वहीं शुक्रवार को नुआपड़ा उप-चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे बीजद सुप्रीमो नवीन पटनायक ने पार्टी उम्मीदवार स्नेहांगिनी छुड़िया के लिए वोट मांगा। नवीन ने पहले रोड शो किया और फिर एक आम सभा को संबोधित किया।इस सभा में उन्होंने आम चुनाव के समय भाजपा द्वारा किए गए वादों को लेकर निशाना साधा।

    राजू भाई को कैबिनेट में मंत्री बनाया

    नवीन ने कहा कि मैंने राजू भाई को अपने कैबिनेट में मंत्री बनाया था। नुआपड़ा के विकास में सहयोग किया था।बीजद बातों में नहीं, काम में विश्वास करती है।नुआपड़ा में बीजू एक्सप्रेसवे, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदिवासी कल्याण—सब क्षेत्रों में विकास किया था, लेकिन अब सब बंद है।अभी कोई विकास नहीं हो रहा।

    उन्होंने आगे कहा झूठे वादों से सरकार नहीं चलती।500 दिनों में सरकार ने क्या किया? 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिली क्या? किसानों को यूरिया मिला क्या? युवाओं को नौकरी, कटनी-छटनी बंद हुई क्या? तो मिला क्या? मिला सिर्फ धोखा, डबल धोखा।

    कोमना के मतदाताओं को धन्यवाद 

    नवीन पटनायक ने कहा कि 3 नवम्बर को मैं कोमना आया था। लोग ज्यादा न आएं इसके लिए हर तरह की कोशिश की गई, लेकिन लोग भारी संख्या में पहुंच गए।इसके लिए मैं कोमना के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं।नवीन ने कहा कि भाजपा उम्मीदवार चोरी कर सकती है, लेकिन मतदाताओं का दिल नहीं जीत सकती।कोमना के लोगों के मन में जो दुख और आक्रोश था, वह आज भी दिखाई दे रहा है।मेरे और आपके साथ बेइमानी हुई है।

    संबित पात्रा ने दिया जवाब

    वहीं नवीन पटनायक के आरोप पर नुआपड़ा में पुरी लोकसभा सांसद डॉ. संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कड़ी भाषा में हमला बोला।डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि चोरी किसी वस्तु की होती है, शायद यह बात नवीन बाबू को पता नहीं। बीजद ने घृणित राजनीति करते हुए स्वर्गीय राजेन्द्र ढोलकिया को एक वस्तु की तरह प्रस्तुत कर दिया, जो अत्यंत दुखद है।