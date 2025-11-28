बालेश्वर में राष्ट्रीय महिला आयोग ने की जनसुनवाई, 65 से अधिक मामलों का किया गया निपटारा

लावा पांडे, बालेश्वर। बृहस्पतिवार को बालेश्वर के जिलाधीश के सरकारी सम्मेलन कक्ष में राष्ट्रीय महिला आयोग की वरिष्ठ सदस्य डॉ. अर्चना मजूमदार के नेतृत्व में महिलाओं के विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया।

इस बैठक में बालेश्वर के जिलाधीश सूर्यवंशी मयूर विकास, पुलिस अधीक्षक प्रत्यूष दिवाकर ,अतिरिक्त जिलाधीश सुधाकर नायक तथा जिले के विभिन्न थानों के थाना प्रभारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी इस महिला जनसुनवाई कार्यक्रम में मौजूद थे।

बालेश्वर के साथ-साथ राज्य के अन्य 6 जिलों के विभिन्न समस्याओं से पीड़ित महिलाएं इस एक दिवसीय शिविर में शामिल हुई थी तथा अपने दुख और कष्ट को बयान की थी।

जो महिलाएं विगत कई वर्षों से उत्पीड़न की शिकार हो रही थी तथा विभिन्न थानों का कई वर्षों से चक्कर काट रही थी तथा राष्ट्रीय महिला आयोग से शिकायत की थी उन सभी महिलाओं की विभिन्न समस्याओं को राष्ट्रीय महिला आयोग की वरिष्ठ सदस्या ने सुना और उसका निपटारा भी किया।