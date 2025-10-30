ओडिशा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य राष्ट्रीय एकता दिवस, शपथ, परेड और प्रतियोगिताएं का आयोजन

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर को स्मरणीय और अधिक आकर्षक बनाने के लिए ओडिशा पुलिस की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। राज्य के 34 पुलिस जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी थानों में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है।

इस अवसर पर “एकता के लिए दौड़ शीर्षक से एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को इस दौड़ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ

दौड़ शुरू होने से पहले सभी प्रतिभागी राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ लेंगे। इसके अलावा स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों के बीच चित्रकला, वाद-विवाद और निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि देश को एकता के सूत्र में बांधने में सरदार पटेल की भूमिका अतुलनीय थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने देश के 562 रियासती राज्यों को एकजुट कर अखण्ड भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस

उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति, राजनीतिक दूरदर्शिता और देशभक्ति के कारण भारत एक संगठित राष्ट्र बना। उनके जन्मदिवस के अवसर पर हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है।

विद्यालयों और कॉलेजों के विद्यार्थियों के बीच “एक भारत श्रेष्ठ भारत”, “वसुधैव कुटुम्बकम” जैसे विषयों पर चित्रकला प्रतियोगिता के साथ-साथ सरदार पटेल के जीवन और राष्ट्रीय एकता दिवस के महत्व पर वाद-विवाद एवं निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई । इसके अतिरिक्त पुलिस स्टेशन परिसरों में पोस्टर और बैनर लगाकर राष्ट्रीय एकता दिवस का संदेश प्रसारित करने पर भी बल दिया जा रहा है।