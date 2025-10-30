Language
    ओडिशा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य राष्ट्रीय एकता दिवस, शपथ, परेड और प्रतियोगिताएं का आयोजन

    By SHESH NATH RAI
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 12:18 PM (IST)

    ओडिशा पुलिस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएगी। राज्य के सभी पुलिस जिलों में 'एकता के लिए दौड़' का आयोजन किया जाएगा। दौड़ से पहले शपथ होगी और शैक्षणिक संस्थानों में प्रतियोगिताएं होंगी। सरदार पटेल के योगदान और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' जैसे विषयों पर कार्यक्रम होंगे। कटक में राज्यस्तरीय परेड होगी।

    सरदार पटेल की 150वीं जयंती

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर को स्मरणीय और अधिक आकर्षक बनाने के लिए ओडिशा पुलिस की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। राज्य के 34 पुलिस जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी थानों में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है।

    इस अवसर पर “एकता के लिए दौड़ शीर्षक से एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को इस दौड़ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। 

    राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ

    दौड़ शुरू होने से पहले सभी प्रतिभागी राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ लेंगे। इसके अलावा स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों के बीच चित्रकला, वाद-विवाद और निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

    उल्लेखनीय है कि देश को एकता के सूत्र में बांधने में सरदार पटेल की भूमिका अतुलनीय थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने देश के 562 रियासती राज्यों को एकजुट कर अखण्ड भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 

    हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस

    उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति, राजनीतिक दूरदर्शिता और देशभक्ति के कारण भारत एक संगठित राष्ट्र बना। उनके जन्मदिवस के अवसर पर हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है।

    विद्यालयों और कॉलेजों के विद्यार्थियों के बीच “एक भारत श्रेष्ठ भारत”, “वसुधैव कुटुम्बकम” जैसे विषयों पर चित्रकला प्रतियोगिता के साथ-साथ सरदार पटेल के जीवन और राष्ट्रीय एकता दिवस के महत्व पर वाद-विवाद एवं निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई । इसके अतिरिक्त पुलिस स्टेशन परिसरों में पोस्टर और बैनर लगाकर राष्ट्रीय एकता दिवस का संदेश प्रसारित करने पर भी बल दिया जा रहा है।

    राज्यस्तरीय एकता दिवस परेड और शपथ ग्रहण समारोह

    इसके अलावा, 31 अक्टूबर की सुबह 8 बजे कटक स्थित ओएसएपी 6वीं बटालियन परिसर में राज्यस्तरीय एकता दिवस परेड और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर विनयतोष मिश्र, अपराध शाखा के महानिदेशक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर परेड की सलामी लेंगे।

    राज्य के पुलिस महानिदेशक योगेश बहादुर खुरानिया ने समाज के सभी वर्गों से इस पवित्र दिवस में सम्मिलित होकर इसे सफल बनाने का आह्वान किया है।