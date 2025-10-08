Language
    राउरकेला में मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया, एक गिरफ्तार, नौ बाइकें बरामद

    By Kamal Kumar Biswas Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:59 PM (IST)

    राउरकेला पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अक्षय कुमार बेहरा को गिरफ्तार किया है। आरोपी कटक जिले का रहने वाला है और राउरकेला में रह रहा था। पुलिस ने बिसरा चौक से उसे पकड़ा और उसके कब्जे से नौ चोरी की बाइकें जब्त की हैं। अक्षय कुमार बेहरा के खिलाफ प्लांटसाइट थाना में सात और उदितनगर थाना में एक मामला दर्ज है।

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। प्लांटसाइट थाना पुलिस ने नौ मोटरसाइकिल चोरी के मामलों का सफलतापूर्वक पर्दाफाश करते हुए गिरोह के सदस्य अक्षय कुमार बेहरा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओडिशा के कटक जिले के सदर थाना अंर्तगत सिसुआ गांव का रहने वाला है तथा वर्तमान राउरकेला के छेंड थाना अंतर्गत कलिंगा निहार के क्वार्टर नंबर एलआईआई/17 में रह रहा है।

    आरोपी को बिसरा चौक से दबोचा गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नौ चोरी की गई बाइकें जब्त कीं है। जिनमें लाल-काले रंग की हीरो 11एफ डीलक्स नंबर ओडी-14आइ-0519, काले रंग की हीरो पैशन प्रो नंबर ओआर-11जे-9811 शामिल है।

    आरोपी के खिलाफ 8 मामले दर्ज

    इसके अलावा लाल रंग की हीरो पैशन प्रो नंबर ओडी-05जी-9731, लाल रंग की हीरो ग्लैमर नंबर ओडी-14ए-6202, लाल रंग की होंडा स्पलेंडर प्लस नंबर ओआर-1टी-6858, काले-लाल रंग की हीरो एचएफ डीलक्स नंबर ओडी-14के-9501 शामिल है।

    साथ हीं काले-लाल रंग की हीरो एचएफ डीलक्स नंबर ओआर-14एक्स-7207, काले-लाल रंग की होंडा शाइन एसपी नंबर ओडी-14एल-6641, और टीवीएस अपाचे नंबर ओडी-14ई-5305 शामिल हैं।

    अक्षय कुमार बेहरा के खिलाफ प्लांटसाइट थाना में सात मामले व उदितनगर थाना में एक मामला नंबर दर्ज है। ये सभी मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत दर्ज हैं।