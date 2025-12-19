मोहम्मद मोकीम ने विजय महापात्र से की मुलाकात, ओडिशा में नई राजनीतिक पार्टी को लेकर अटकलें तेज

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई, जब वरिष्ठ नेता विजय महापात्र और कांग्रेस के पूर्व नेता मोहम्मद मोकीम के बीच गुरुवार शाम एक मुलाकात हुई। इस बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में नई राजनीतिक पार्टी के गठन को लेकर व्यापक अटकलें शुरू हो गई हैं, खासकर ऐसे समय में जब मोकीम के कांग्रेस से निष्कासन के बाद उनके द्वारा नई पार्टी बनाने की संभावनाओं पर चर्चा चल रही है।

सूत्रों के अनुसार, इस मुलाकात के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेताओं की बातचीत किसी नए राजनीतिक दल के गठन से जुड़ी हो सकती है। हालांकि, अब तक दोनों नेताओं ने इस बैठक के उद्देश्य को लेकर कोई स्पष्ट या आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

इधर, मोहम्मद मोकीम ने सोनिया गांधी को लिखे अपने पत्र को लेकर खुलकर बात की और उम्मीद जताई कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की गंभीरता से जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगले छह महीनों के भीतर कांग्रेस पार्टी में कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं।