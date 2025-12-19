मोहम्मद मोकीम ने विजय महापात्र से की मुलाकात, ओडिशा में नई राजनीतिक पार्टी को लेकर अटकलें तेज

Language
    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 09:06 AM (IST)

    ओडिशा की राजनीति में तब हलचल तेज हो गई जब विजय महापात्र और मोहम्मद मोकीम के बीच मुलाकात हुई, जिसके बाद नई राजनीतिक पार्टी के गठन को लेकर अटकलें शुरू ह ...और पढ़ें

    विजय महापात्र एवं मोहम्मद मोकीम के बीच बैठक। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई, जब वरिष्ठ नेता विजय महापात्र और कांग्रेस के पूर्व नेता मोहम्मद मोकीम के बीच गुरुवार शाम एक मुलाकात हुई।

    इस बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में नई राजनीतिक पार्टी के गठन को लेकर व्यापक अटकलें शुरू हो गई हैं, खासकर ऐसे समय में जब मोकीम के कांग्रेस से निष्कासन के बाद उनके द्वारा नई पार्टी बनाने की संभावनाओं पर चर्चा चल रही है।

    सूत्रों के अनुसार, इस मुलाकात के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेताओं की बातचीत किसी नए राजनीतिक दल के गठन से जुड़ी हो सकती है। हालांकि, अब तक दोनों नेताओं ने इस बैठक के उद्देश्य को लेकर कोई स्पष्ट या आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

    इधर, मोहम्मद मोकीम ने सोनिया गांधी को लिखे अपने पत्र को लेकर खुलकर बात की और उम्मीद जताई कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की गंभीरता से जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगले छह महीनों के भीतर कांग्रेस पार्टी में कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

    मोकीम ने कहा कि उनके पत्र का असर पड़ा है और उन्हें भरोसा है कि इसमें उठाई गई चिंताओं पर उचित विचार होगा। उन्होंने कहा, 'आपने मेरे पत्र का असर देखा है। असली नतीजे अगले छह महीनों में सामने आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि कई सुधार होंगे। अब जब मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो मैं कई विषयों पर चर्चा कर रहा हूं और समय आने पर अपने फैसले की घोषणा करूंगा।'

    पूर्व कांग्रेस नेता ने आगे बताया कि वह राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर जनता की राय जानेंगे। इन मुलाकातों के बाद, उन्होंने कहा कि वह जल्द ही अपने भविष्य को लेकर अंतिम निर्णय की घोषणा करेंगे।

