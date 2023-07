एक किलो आम, तीन लाख दाम: Odisha में उग रहा दुनिया का सबसे महंगा मैंगो, कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों में कारगर

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के कालाहांडी जिले में एक किसान सह शिक्षक रक्षक भोई ने दावा किया है कि उन्होंने अपने बगीचे में दुनिया की सबसे महंगी आम की किस्म 'मियाज़ाकी' उगाई है। अपने अनूठे स्वाद और कीमत के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में मियाज़ाकी आम की कीमत 2.5 लाख से 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, धरमगढ़ उपखंड के कंदुलगुडा गांव के मूल निवासी आम किसान भोई अपने खेत में विभिन्न नस्लों के आम उगा रहे हैं। उन्होंने राज्य बागवानी विभाग के माध्यम से बीज प्राप्त करने के बाद अपने बगीचे में 'मियाज़ाकी' किस्म का आम लगाया।

#WATCH | Odisha: A teacher from Kandulguda Village of Kalahandi district, succeeded in growing a special variety of mango called as 'Miyazaki' which costs Rs 2.5 lakhs to 3 lakhs per kg in the international market for its unique taste. (26.07) pic.twitter.com/c1Nb2P85uc