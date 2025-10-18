ओडिशा में बिहार की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सड़क किनारे मिली बेहोश; हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। ओडिशा के भुवनेश्वर में शुक्रवार देर रात एक किशोरी के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटित होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता बिहार की है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया कि ऑटोरिक्शा चालकों के एक समूह ने लड़की को बचाया और कैपिटल अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस कमिश्नर एस. देव दत्त सिंह ने बताया कि पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। वह आईसीयू में है। इलाके के सभी सीसीटीवी को चेक किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लड़की भुवनेश्वर के अशोकनगर इलाके के पास सड़क किनारे बेहोश पड़ी मिली। स्थानीय लोगों और ऑटोरिक्शा चालकों ने उसे कैपिटल अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि लड़की के साथ मारपीट भी की गई थी और वह इस घटना से काफी सहम गई है। वह ठीक से बोल भई नहीं पा रही थी, उसने बस इतना बताया कि वह बिहार की रहने वाली है।