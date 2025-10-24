पालतू बकरी को बचाने के लिए खतरनाक जानवर से भिड़ गया युवक, गवां दिया अपना हाथ

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के अनुगुल जिले के किशोरनगर थाना क्षेत्र के झमपुली गांव में गुरुवार को एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक मगरमच्छ ने झिमाई नाला (स्थानीय भाषा में ‘झोरा’) के पास एक बकरी पर हमला कर दिया। चरती हुई बकरी को मगरमच्छ ने अचानक पकड़ लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह देखकर युवक रंजीत प्रधान बिना कुछ सोचे-समझे पानी में कूद गया और अपनी पालतू बकरी को बचाने के लिए मगरमच्छ से भिड़ गया। लेकिन इस संघर्ष में उसने अपना एक हाथ गंवा दिया। भीषण जद्दोजहद के दौरान मगरमच्छ ने रंजीत का हाथ काट डाला। गंभीर रूप से घायल रंजीत को पहले किशोरनगर के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे आगे के इलाज के लिए अनुगुल जिला मुख्यालय अस्पताल (डीएचएच) रेफर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है और उसे आपातकालीन उपचार दिया जा रहा है।

यह घटना जलाशयों के पास रहने वाले ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही है। ऐसे हमलों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। हालांकि, इस घटना को लेकर न तो पुलिस और न ही पीड़ित परिवार की ओर से कोई बयान मिला है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी 16 जून को केन्द्रापड़ा जिले के अउल थाना क्षेत्र के कोल्थिया पंचायत के पनियाजोरा में एक मगरमच्छ ने एक महिला पर हमला कर उसे नदी में खींच लिया था। पीड़िता की पहचान तानलादिहा गांव की काजल मोहंती के रूप में हुई थी। वह नदी किनारे कपड़े धो रही थी, तभी पानी से अचानक एक मगरमच्छ निकला और उसे पकड़कर नदी में खींच ले गया। उसकी 13 वर्षीय बेटी, जो पास ही खड़ी थी, इस भयावह दृश्य की गवाह बनी और तुरंत गांव वालों तथा परिवार को सूचित किया।