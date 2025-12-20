प्रेमिका के घर में फंदे से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप; पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के जाजपुर जिले के बिंझारपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।प्रेमिका के गांव में आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए बिंझारपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार, कटक जिले के सालेपुर थाना अंतर्गत देउली गोविंदपुर गांव निवासी मनोज दास का पुत्र अशोक दास बिंझारपुर थाना क्षेत्र के मइंदा गांव की एक महिला से मिलने उसके घर गया था। दोनों के बीच पहले से प्रेम संबंध बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले से प्रेम संबंध थे और इसी कारण अशोक उससे मिलने पहुंचा था।आरोप है कि महिला के घर पहुंचने के बाद अशोक को वहां बंधक बना लिया गया।

इस दौरान अशोक ने अपने परिजनों को फोन कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। खबर मिलने पर उसके माता-पिता मइंदा गांव पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि वहां महिला के घर वालों ने मामले को रफा-दफा करने के लिए पांच लाख रुपये की मांग की।

एक लाख रुपये पर बात तय अशोक के पिता ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई, जिसके बाद एक लाख रुपये पर बात तय हुई। इसी बीच अशोक के पिता नाश्ता करने के लिए बाहर गए थे।जब वे लौटे तो देखा कि अशोक का शव फंदे से लटका हुआ है।आनन-फानन में उसे नीचे उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।