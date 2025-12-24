बांग्लादेशी होने के शक में युवक से मारपीट, पुलिस ने बचाई जान
भुवनेश्वर में एक युवक को बांग्लादेशी होने के शक में पीटा गया. भीड़ ने उस पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाई. पुलिस ने घटना ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर के पास मंगलवार देर शाम बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में एक युवक के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। भीड़ द्वारा कानून अपने हाथ में लेने की इस घटना ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक एम्स भुवनेश्वर के समीप मौजूद था। इसी दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं के एक समूह ने उससे पहचान और नागरिकता को लेकर पूछताछ शुरू की। संतोषजनक जवाब न मिलने का आरोप लगाते हुए समूह के कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से छुड़ाकर सुरक्षित स्थान पर ले गई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवक की पहचान और नागरिकता की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में अब तक उसके बांग्लादेशी नागरिक होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और संदेह के आधार पर किसी को भी हिंसा करने का अधिकार नहीं है।
घटना को लेकर मानवाधिकार संगठनों और बुद्धिजीवियों ने कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि भीड़ द्वारा न्याय करना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और इससे समाज में भय व अराजकता का माहौल बनता है।
पुलिस ने बताया कि मामले की जांच वीडियो फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर की जा रही है। दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना सीधे पुलिस को दें और कानून को अपने हाथ में न लें।
