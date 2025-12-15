Odisha News: मलकानगिरी हिंसा की आग में 3.80 करोड़ स्वाहा, अब तक 18 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के मलकानगिरी जिले के एमवी-26 गांव में हुई हिंसक झड़प के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। रविवार को 12 और आरोपितों की गिरफ्तारी के साथ ही अब तक कुल 18 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है।

प्रशासन के अनुसार, क्षेत्र में हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं, हालांकि एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा सोमवार दोपहर 12 बजे तक बंद रखी गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शनिवार को छह आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद जांच को आगे बढ़ाते हुए रविवार को 12 और लोगों को पकड़ा गया। मामले की गहन जांच जारी है और हिंसा में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है।

शांति बहाली के प्रयास तेज तनाव कम करने और भरोसा बहाल करने के उद्देश्य से नवरंगपुर के सांसद बलभद्र माझी ने दोनों पक्षों के साथ बातचीत की। उन्होंने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की।

स्थिति में सुधार, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी जिला प्रशासन ने बताया कि हिंसा प्रभावित इलाकों में जनजीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

इंटरनेट पीबंदी सोमवार दोपहर तक हालात में सुधार के बावजूद अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर लगाम लगाने के लिए इंटरनेट सेवा का निलंबन सोमवार दोपहर 12 बजे तक किया गया है। स्थिति देखने के बाद आज इस पर आगे निर्णय लिया जाएगा।

3.80 करोड़ रुपये की क्षति का आकलन प्रशासनिक आकलन के अनुसार, हिंसा के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। कुल क्षति करीब 3.80 करोड़ रुपये आंकी गई है। हालांकि, घटना के बाद बाधित हुई बिजली और पेयजल जैसी आवश्यक सेवाएं अब पूरी तरह बहाल कर दी गई हैं।