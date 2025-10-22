Odisha News: भुवनेश्वर के सबसे बड़े बाजार 'यूनिट-1 हाट' में लगी भयंकर आग, लाखों का नुकसान

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजधानी भुवनेश्वर के सबसे बड़े बाजार ‘यूनिट-1 हाट’ में आज दोपहर भयंकर आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग किसी एक थोक दुकान से शुरू हुई और धीरे-धीरे फैलते हुए लगभग 40 दुकानों को जलाकर खाक कर दिया। घटना में व्यापारियों का लाखों रुपये का सामान राख हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोपहर 2:30 बजे लगी आग अग्निशमन विभाग के अनुसार, भुवनेश्वर के यूनिट-1 हाट में थोक दुकानों में दोपहर करीब 2:40 बजे आग लगी। सूचना मिलते ही दमकलकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और युद्धस्तर पर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। सैकड़ों कर्मचारी करीब आधे घंटे तक लगातार मेहनत करते रहे, तब जाकर आग पर काबू पाया गया।

140 अग्निकर्मी तैनात अग्निशमन अधिकारी रमेश मांझी ने बताया कि यूनिट-1 मार्केट में आग लगने की सूचना हमें 2:40 बजे मिली थी। सूचना मिलते ही सिर्फ 3 मिनट में हमारी टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां लगाई गईं, जिनमें 140 अग्निकर्मी तैनात थे। दुकानों में ज्वलनशील सामग्री रखी थी, जिससे आग बहुत तेजी से फैल गई। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। कहा जा सकता है कि अभी आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाना हमारी प्राथमिकता है, बाद में इसके कारणों की जांच की जाएगी।