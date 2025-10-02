Language
    Gandhi Jayanti: गांधी जयंती पर राउरकेला को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त शहर का संकल्प, निकाली गई पदयात्रा

    By Kamal Kumar Biswas Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 12:14 PM (IST)

    राउरकेला शहर महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धा और उत्साह से सराबोर रहा। राउरकेला विधायक सारदा प्रसाद नायक ने पानपोष चौक पर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। राउरकेला स्वायत्त महाविद्यालय से पानपोष चौक तक सामूहिक पदयात्रा निकाली गई जिसमें प्लास्टिक मुक्त राउरकेला का संकल्प लिया गया। वक्ताओं ने गांधीजी के विचारों को अपनाने का संदेश दिया।

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। सत्य और अहिंसा के महान दूत महात्मा गांधी की जयंती पर राउरकेला शहर श्रद्धा और उत्साह से सराबोर रहा। सुबह का वातावरण जैसे गांधीजी के आदर्शों की याद को ताजा कर रहा था। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते ही वातावरण में सादगी, सेवा और स्वच्छता का संदेश गूंज उठा।

    इस अवसर पर राउरकेला विधायक सारदा प्रसाद नायक ने पानपोष चौक पर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि वही है, जब हम गांधीजी के विचारों को अपने व्यवहार में उतारें।

    विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित

    कार्यक्रम की शुरुआत स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित करके की गई। प्रतिभागियों के चेहरे पर गर्व और उत्साह स्पष्ट झलक रहा था।

    विधायक ने उन्हें प्रेरित करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल सफाई भर नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता से भी जुड़ी है।इस अवसर पर राउरकेला स्वायत्त महाविद्यालय से पानपोष चौक तक सामूहिक पदयात्रा निकाली गई। जिसमें नगर निगम की आयुक्त धीना दस्तगीर, निगम अधिकारी-कर्मचारी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए।

    प्लास्टिक मुक्त राउरकेला और स्वच्छता का संकल्प हमारा जैसे नारों से पूरी सड़क गूंज उठी। पदयात्रा के जरिए नागरिकों को संदेश दिया गया कि स्वच्छता को हम सभी अपनी रोज़मर्रा की आदत बनाएं, प्लास्टिक से दूरी बनाएं और अपशिष्ट प्रबंधन को नई जीवनशैली के रूप में अपनाएं।

    वक्ताओं ने कहा कि गांधीजी ने अपने जीवन से हमें सिखाया कि बड़े परिवर्तन छोटी-छोटी आदतों से ही आते हैं, और यही उनके प्रति सच्चा सम्मान है।