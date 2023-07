प्यार में पागल आशिक ने प्रेमिका दी दर्दनाक मौत, महिला पोस्टमास्टर को चाकू से गोदा फिर पत्थर से कुचल दिया चेहरा

ओडिशा में सुंदरगढ़ जिले के लेफ्रीपाड़ा के तेलनडीह डाकघर की पोस्टमास्टर स्निग्धा प्रधान की बेलसरापाड़ा के जंगल में हत्या की गुत्थी पुलिस द्वारा सुलझा ली गई है। इस मामले में उसके प्रेमी नयन सेठ को गिरफ्तार किया गया है जहां उसने हत्या का आरोप भी स्वीकार किया है। उसने बताया कि स्निग्धा की नौकरी लगने के बाद परिवार के लोगों ने उसकी दूसरे युवक से शादी तय कर दी थी।

महिला पोस्टमास्टर स्निग्धा प्रधान को सनकी आशिक नयन सेठ ने चाकू से गोदा फिर पत्थर से कुचल दिया चेहरा

HighLights स्निग्धा की नौकरी लगने के बाद परिवार के लोगों ने उसकी दूसरे युवक से शादी तय कर दी थी, जिससे प्रेमी नाराज हो गया। आरोपी को दूसरे युवक के साथ घूमना-फिरना खल रहा था, इसलिए उसने हत्या की योजना बनाई। प्रेमी ने चाकू निकालकर उसके पेट व पीठ में कई वार किए। इसके बाद पत्थर से चेहरा कुचल दिया।

जागरण संवाददाता, राउरकेला: ओडिशा में सुंदरगढ़ जिले के लेफ्रीपाड़ा के तेलनडीह डाकघर की पोस्टमास्टर स्निग्धा प्रधान की बेलसरापाड़ा के जंगल में हत्या की गुत्थी पुलिस द्वारा सुलझा ली गई है। इस मामले में उसके प्रेमी नयन सेठ को गिरफ्तार किया गया है, जहां उसने हत्या का आरोप भी स्वीकार किया है। उसने बताया कि स्निग्धा की नौकरी लगने के बाद परिवार के लोगों ने उसकी दूसरे युवक से शादी तय कर दी थी। कैसे दिया वारदात को अंजाम आरोपी को दूसरे युवक के साथ घूमना-फिरना खल रहा था, इसलिए उसने हत्या की योजना बनाई। प्रेमी नयन सेठ ने पुलिस को बताया कि स्निग्धा लेफ्रीपाड़ा गई थी, वहां से दानों एक मंदिर में गए और कुछ देर रहने के बाद पास के जंगल में निकल गए। वहां उसने स्निग्धा से दूसरे युवक के साथ उसके रिश्ते के संबंध में पूछताछ की और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। हत्या की योजना से वहां पहुंचे नयन ने पहले से ही एक चाकू छिपा रखा था, जिसे निकालकर उसके पेट व पीठ में कई वार किए। इसके बाद पत्थर से चेहरा कुचल दिया। पुलिस द्वारा इसकी गुत्थी सुलझाने के साथ ही आरोपित नयन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया। मृतका के परिजनों को किया गुमराह नयन ने पहले स्निग्धा के परिवार वालों को गुमराह करने की कोशिश की थी। सोमवार की शाम को अनजान नंबर से स्निग्धा की मां शांति कालो के whatsapp पर मैसेज भेजा और हत्यारों की सूचना दी थी। उसने लिखा था कि स्निग्धा की हत्या करने के बाद कुलाबिरा जंगल में लाश को फेंका गया है, वहीं उसके प्रेमी नयन की हत्या कर सरफगढ़ डैम में फेंका गया है। इस मैसेज को लेकर परिवार वालों को संदेह हुआ था। शव मिलने के बाद नयन सेठ की तलाश शुरू की गई। उसके जीवित होने पर उस पर हत्या का संदेह गहराया। इस घटना में नयन के साथ और कौन लोग शामिल हैं इसकी जांच की जा रही है।

Edited By: Yashodhan Sharma