सोशल मीडिया से शुरू हुआ इश्क, बच्चा होने के बाद पति फरार; 5 माह के मासूम के साथ धरने पर बैठी पत्नी
ओडिशा के भुवनेश्वर में एक महिला अपने 5 महीने के बच्चे के साथ धरने पर बैठी, क्योंकि उसका प्रेमी शादी के बाद फरार हो गया। पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। प्रेमजाल में फंसाकर विवाह करने के बाद पति के फरार हो जाने का मामला सामने आया है।न्याय की आस में पीड़िता अपने पांच माह के बच्चे को गोद में लेकर पति के घर के सामने धरने पर बैठी है। ठंड और ओस के बीच मासूम को संभालते हुए महिला इंसाफ की गुहार लगा रही है।
जानकारी के अनुसार, गंजाम जिले के कालकु गांव निवासी एक युवक का धराकोट गांव की एक युवती से इंटरनेट मीडिया के माध्यम से संपर्क हुआ था। पहचान बढ़ने के साथ दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया। करीब दो वर्षों तक दोनों के बीच बातचीत और मुलाकात का सिलसिला चलता रहा।
बाद में प्रेम संबंध ने विवाह का रूप ले लिया और कुछ लोगों की मौजूदगी में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दंपती को एक पुत्र संतान भी हुई, लेकिन बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही युवक अचानक घर से फरार हो गया।
इसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पीड़िता द्वारा बार-बार फोन करने के बावजूद युवक ने कोई जवाब नहीं दिया। आरोप है कि युवक के परिजनों ने भी महिला और बच्चे को अपनाने से इंकार कर दिया।
अंततः मजबूर होकर पीड़िता छह माह के मासूम को गोद में लेकर पति के घर के सामने धरने पर बैठ गई। बताया जा रहा है कि युवक के परिजन घर में ताला लगाकर कहीं चले गए हैं।
पीड़िता का कहना है कि उसने पहले भी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है।महिला प्रशासन से पति की तलाश कर न्याय दिलाने की मांग कर रही है।
