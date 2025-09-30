Language
    भद्रक में दास होंडा शोरूम में लिफ्ट हादसा, दो कर्मचारी घायल

    By Sheshnath Rai Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:27 AM (IST)

    भद्रक जिले के दास होंडा शोरूम में लिफ्ट की चेन टूटने से बड़ा हादसा हो गया जिसमें दो कर्मचारी घायल हो गए। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद दोनों करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे बाद में स्थानीय लोगों और अग्निशमन कर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला।

    लिफ्ट की चेन टूटने से बड़ा हादसा। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भद्रक जिले के दास होंडा शोरूम में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। शोरूम की लिफ्ट की चेन अचानक टूटने से वह धड़ाम से नीचे गिर गई। इस दुर्घटना में दो कर्मचारी घायल हो गए। दोनों को गंभीर हालत में जिला मुख्यालय अस्पताल (डीएचएच) ले जाया गया है।

    प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद दोनों करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। बाद में स्थानीय लोग और अग्निशमन कर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला।

    अग्निशमन विभाग के एक कर्मचारी ने बताया कि सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे। तब तक दोनों को निकाल लिया गया था। हमने स्ट्रेचर पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पैरों में चोट और दर्द की शिकायत है, आंतरिक चोटें भी हो सकती हैं।

    शोरूम के वरिष्ठ अधिकारी सुजीत कुमार जेना ने बताया कि हादसे में सेल्स स्टाफ मांतु और फाइनेंस स्टाफ पिताम्बर घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लिफ्ट की चेन टूटने से दुर्घटना हुई। दोनों को हल्की चोटें आई हैं और वे खतरे से बाहर हैं।

    उन्होंने यह भी कहा कि दुर्गा पूजा की भीड़ के कारण कर्मचारी खुद ऊपर वाहनों को लेने गए थे। आम तौर पर इसके लिए अलग स्टाफ होता है, लेकिन व्यस्तता के चलते वे चले गए। एक कर्मचारी करीब 10–15 मिनट तक फंसा रहा।

    हादसे के बाद शोरूम में अफरातफरी का माहौल रहा। घटना ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।