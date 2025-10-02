Language
    ओडिशा के गजपति जिले के मोहना में भूस्खलन, 20 गांवों की कनेक्टिविटी बाधित

    By Sheshnath Rai Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 12:58 PM (IST)

    ओडिशा के गजपति जिले के मोहना क्षेत्र में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है जिससे लगभग 20 गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। भूस्खलन के कारण सड़कों पर बड़े पत्थर गिर गए हैं जिससे रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। प्रशासन द्वारा पेड़ों और पत्थरों को हटाने का कार्य जारी है।

    ओडिशा के गजपति जिले के मोहना में भूस्खलन

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के गजपति जिले के मोहना क्षेत्र में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। इसके चलते करीब 20 गांवों की कनेक्टिविटी पूरी तरह बाधित हो गई है।

    भूस्खलन के बाद बड़े-बड़े पत्थर सड़कों पर गिर गए हैं और मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। भारी बारिश से हुए इस भूस्खलन के कारण गांवों का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया है।

    संचार व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है क्योंकि भारी बारिश के चलते सड़कों पर बड़े पत्थर और मलबा जमा हो गया है। प्रशासन द्वारा गिर चुके पेड़ों और पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है।

    कालिंगा घाटी पर भारी बारिश के बाद भूस्खलन

    गौरतलब है कि हाल ही में, 16 सितंबर को ओडिशा के कंधमाल जिले के कालिंगा घाटी पर भी भारी बारिश के बाद बड़ा भूस्खलन हुआ था, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई थी।

    सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह भूस्खलन आज सुबह करीब 10 बजे हुआ और इसकी जानकारी तब मिली जब रायगड़ा क्षेत्र से एक मरीज को लेकर बेरहामपुर जा रहे एम्बुलेंस चालक ने इसे देखा और प्रशासन को सूचित किया। सौभाग्य से, यह भूस्खलन न तो किसी वाहन और न ही किसी व्यक्ति पर गिरा।