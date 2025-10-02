ओडिशा के गजपति जिले के मोहना में भूस्खलन, 20 गांवों की कनेक्टिविटी बाधित

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के गजपति जिले के मोहना क्षेत्र में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। इसके चलते करीब 20 गांवों की कनेक्टिविटी पूरी तरह बाधित हो गई है।

भूस्खलन के बाद बड़े-बड़े पत्थर सड़कों पर गिर गए हैं और मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। भारी बारिश से हुए इस भूस्खलन के कारण गांवों का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया है।

संचार व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है क्योंकि भारी बारिश के चलते सड़कों पर बड़े पत्थर और मलबा जमा हो गया है। प्रशासन द्वारा गिर चुके पेड़ों और पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है।

कालिंगा घाटी पर भारी बारिश के बाद भूस्खलन

गौरतलब है कि हाल ही में, 16 सितंबर को ओडिशा के कंधमाल जिले के कालिंगा घाटी पर भी भारी बारिश के बाद बड़ा भूस्खलन हुआ था, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई थी।