कृषि विद्या निधि योजना: ओडिशा के छात्रों के लिए खुशखबरी, स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की डेट बढ़ी
ओडिशा सरकार ने कृषि विद्या निधि योजना के तहत स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। यह निर्णय छात्रों की मांग पर लिया गया है, जिससे उन्हें आ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। कृषि विद्यानिधि योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी छात्रवृत्ति योजना है। ओडिशा सरकार के कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग द्वारा सीएम-किसान योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र लाभार्थियों के बच्चों की उच्च शिक्षा के सपनों को साकार करने के लिए कृषि विद्यानिधि योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। krishi vidya nidhi yojana उनकी उच्च शिक्षा के लिए वरदान साबित हो रही है।
वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कृषि विद्यानिधि योजना की ऑनलाइन आवेदन अवधि 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक निर्धारित की गई थी। लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए विभाग की ओर से ऑनलाइन आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। विभागीय निर्णय के अनुसार, विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 20 दिसंबर रखी गई है।
इसी तरह, शैक्षणिक संस्थानों के स्तर पर आवेदन पत्रों के सत्यापन की अंतिम तिथि आगामी 25 दिसंबर तय की गई है। जिला स्तर पर, जिला मुख्य कृषि अधिकारी 25 जनवरी 2026 तक आवेदनों का अनुमोदन कर राज्य स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत करेंगे। विभाग की ओर से सभी पात्र विद्यार्थियों से कृषि विद्यानिधि योजना का लाभ उठाने का अनुरोध किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।