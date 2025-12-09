Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Odisha News: कोणार्क मंदिर के गर्भगृह का रास्ता मिला, 122 साल पहले अंग्रेजों ने किया था बंद

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:56 AM (IST)

    पुरी के कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह का रास्ता 9 मीटर की ड्रिलिंग के बाद मिल गया है। एएसआई ने मंदिर की दीवारों की स्थिति जानने के लिए 17 इंच की कोर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कोणार्क मंदिर। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पुरी। कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह का रास्ता मिल गया है। 9 मीटर की ड्रिलिंग के बाद रास्ता मिलने की सूचना एएसआई (ASI) के सुपरिन्टेंडेन्ट डी.बी. गडनायक ने दी।

    मंदिर की दीवारों की स्थिति जानने के लिए 17 इंच की कोर ड्रिलिंग की जा रही थी। मंदिर के पश्चिम दिशा की पहली पिंढ़ी पर 16 इंच की पाइप से 9 मीटर तक नो-वाइब्रेशन ड्रिलिंग की गई थी।

    8 मीटर तक पत्थर और उसके बाद रेत निकल आई। 8 मीटर तक पत्थर मौजूद होने से यह स्पष्ट होता है कि मंदिर अत्यंत सुरक्षित है। आगे वैज्ञानिकों द्वारा परीक्षण कर रेत निकालने की प्रक्रिया की जाएगी, ऐसा एएसआई सुपरिन्टेंडेन्ट ने बताया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    122 साल बाद हो रही खुदाई 

    बता दें कि 13वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर के गर्भगृह को 1903 में ब्रिटिश प्रशासन ने संरचनात्मक कारणों से रेत और पत्थरों से भरकर सील कर दिया था। तब से लेकर अब तक पूरे 122 वर्षों तक यह बंद रहा। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने सोमवार को गर्भगृह में भरी रेत को हटाने की प्रक्रिया पारंपरिक विधि-विधानों के साथ शुरू की।

    एएसआई की विशेषज्ञ टीम ने गर्भगृह के प्रथम मंडप के पश्चिमी हिस्से में 4 फुट × 4 फुट की सुरंग बनाकर रेत हटाने का कार्य आरंभ किया। इसके साथ ही दीवार की मजबूती का आकलन करने के लिए 17 इंच की कोर ड्रिलिंग भी की गई। पूरी प्रक्रिया एएसआई अधीक्षक डीबी. गड़नायक और क्षेत्रीय निदेशक दिलीप खमारी की देखरेख में हुई। 10 विशेषज्ञों की टीम ने स्थल की संरचनात्मक स्थिति की बारीकी से जांच की।