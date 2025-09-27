दोस्त दोस्त न रहा! पूर्व बैंक मैनेजर ने की 26 लाख रुपए की ठगी, सस्ते सोने का लालच देकर लगाया चूना

कटक में एक पूर्व बैंक मैनेजर ने अपने कॉलेज के दोस्त को बैंक में गिरवी रखे सोने को सस्ते दामों पर दिलाने का लालच देकर 26 लाख रुपये की ठगी की। लालबाग पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी स्पंदन मोहंती को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं।

संवाद सहयोगी, कटक। बैंक में गिरवी पड़े सोने को सस्ते भाव में दिलाने का भरोसा देकर एक भूतपूर्व बैंक मैनेजर ने एक बड़ी रकम की ठगी किया है। वह भूतपूर्व मैनेजर अपने कॉलेज के दोस्त को इस तरह का झांसा देकर 26 लाख रुपये का चूना लगाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस घटना में लालबाग थाना पुलिस एक मामला दर्ज करते हुए जोबरा पारेश्वर साही में रहने वाला आरोपी भूतपूर्व बैंक मैनेजर स्पंदन मोहंती को गिरफ्तार किया है। हालांकि, यह ठग भूतपूर्व बैंक मैनेजर स्पंदन मोहंती के नाम पर विभिन्न थाने में इस तरह के 6 मामले पहले से दर्ज है।

यह बात पुलिस को छानबीन से पता चला है। मिली जानकारी के अनुसार, कटक मोहम्मदिया बाजार के पास मौजूद मून लाइट लेन में ठाकुर संग्राम सिंह रहते हैं। स्पंदन मोहंती उनका कॉलेज के जमाने का दोस्त है। ठाकुर संग्राम सिंह के मुताबिक, स्पंदन मोहंती भुवनेश्वर इंफोसिटी सिटी इलाके में मौजूद एक्सिस बैंक शाखा में मैनेजर के तौर पर कार्य करते थे। पिछले महीने की 29 तारीख को स्पंदन मोहंती ने उन्हें फोन कर यह सूचित किया कि बैंक में गिरवी रखने वाली सोने की नीलामी होना है।

दो लोग उस नीलामी प्रक्रिया में शामिल होकर उस सोने को खरीदकर ले जा सकते हैं और उससे मोटी मुनाफा कमा सकते हैं। उसमें शामिल होने के लिए संग्राम राजी हो गया और नीलामी में शामिल होने के लिए 26 लाख रुपये देना पड़ेगा, यह बात स्पंदन ने उसे कहा था।

ऐसे में संग्राम ने स्पंदन को एक से अधिक पड़ाव में 26 लाख रुपये भेज दिया था। लेकिन उसकी रसीद नहीं लिया था। फिर एक महीना बीत जाने के बावजूद जब उस गिरवी सोने के बारे में कुछ भी पता नहीं चला।

संग्राम उसके बारे में पूछने पर स्पंदन ने उसे बार-बार टालता रहा। ऐसे में संग्राम परेशान होकर अपना रुपये मांगना शुरू किया। जब स्पंदन ने उसे बार-बार टालता रहा। तो उन्हें फिर इसके बारे में संदेह हुआ। वह भुवनेश्वर में पहुंचकर उसके बारे में छानबीन शुरू किया।