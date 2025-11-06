खुर्दा में सीमा विवाद उग्र: ओस्तपुर-कोटपल्ला में धारा 163 लागू, 5 प्लाटून पुलिस तैनात, गांव सील

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। सीमा विवाद को लेकर खुर्दा जिले के दो गांवों के बीच तनाव बढ़ गया है। विवाद की गंभीरता को देखते हुए धारा 163 लागू की गई है।खुर्दा जिले के बाघमारी थाना क्षेत्र के ओस्तपुर और कोटपल्ला गांव में यह धारा लागू की गई है।

जानकारी के मुताबिक बुधवार को सीमा विवाद के कारण क्षेत्र में आगजनी जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। दोनों गांवों के बीच जबरदस्त झड़प हुई है। बाजार में मौजूद सभी दुकानों को असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया।भारी पथराव हुआ।खुर्दा–बांकी मार्ग पर ऐसी अभूतपूर्व घटना देखने को मिली।

दोनों ओर आवागमन पूरी तरह बंद हो गए। वाहन और मोटरसाइकिलें रास्ते में फंसी रहीं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थानीय इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

जानकारी के मुताबिक कोटपल्ला और ओस्तपुर गांव के नाम का साइन बोर्ड लगाने को लेकर पिछले तीन महीनों से विवाद चल रहा है।अगस्त माह से यह झगड़ा जारी है।प्रशासन ने पहले भी धारा 163 लागू की थी। दोनों पक्षों के बीच समझौते के बाद शांति लौटी थी।लेकिन अब एक बार फिर से झगड़ा उग्र रूप ले चुका है।घटनास्थल पर खुर्दा एसपी और पांच प्लाटून पुलिस बल पहुंच गए हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती, स्थिति नियंत्रण में घटना की सूचना मिलते ही खुर्दा के पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर पहुंचे। उनके साथ पांच प्लाटून सशस्त्र पुलिस बल को इलाके में तैनात किया गया है।पुलिस ने दोनों गांवों की सीमाओं को सील कर दिया है और किसी भी व्यक्ति को गांव में प्रवेश या निकास की अनुमति नहीं दी जा रही है।