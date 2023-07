जूनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप: फाइनल में पहुंची MP और झारखंड की टीम, 7 को होगी दोनों के बीच टक्कर

ओडिशा की स्मार्ट सिटी राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में चल रही 13 वें हॉकी इंडिया जूनियर वूमेन नेशनल चैंपियनशिप में गुरुवार को सेमी फाइनल का मुकाबला खेला गया। पहला सेमी फाइनल हरियाणा व मध्यप्रदेश के बीच खेला गया जिसमें मध्यप्रदेश ने 2-0 से हरियाणा को हरा दिया। दूसरे सेमी फाइनल में झारखंड का मुकाबला छत्तीसगढ़ से हुआ था।

फाइनल में पहुंची MP और झारखंड की टीम, 7 होगी दोनों के बीच टक्कर

जागरण संवाददाता, राउरकेला। ओडिशा की स्मार्ट सिटी राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में चल रही 13 वें हॉकी इंडिया जूनियर वूमेन नेशनल चैंपियनशिप में गुरुवार को सेमी फाइनल का मुकाबला खेला गया। एमपी ने हरियाणा को दी 3-0 से मात पहला सेमी फाइनल हरियाणा व मध्यप्रदेश के बीच खेला गया, जिसमें मध्यप्रदेश ने 2-0 से हरियाणा को हरा दिया। इस चैंपियनशिप की दोनों की दमदार टीमें गुरुवार की शाम को जब एक दूसरे के खिलाफ खेलने उतरी तो खेल के आखरी समय तक दोनों ही टीमों में कांटे की टक्कर देखने को मिली। अटैकिंग के साथ-साथ दोनों ही टीमें अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत बनायी हुई थी, जिसके कारण एक समय ऐसा लग रहा है कि मैच बगैर कोई गोल के बराबरी पर रहेगा। विजेता का चयन पेनल्टी शूटआउट से करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले खेल के 58वें मिनट पर मध्यप्रदेश प्रदेश को एक पेनल्टी कॉर्नर का मौका मिला, जिसे ज्योति सिंह ने गोल में तब्दील कर अपनी टीम को जीत का मौका दिला दिया। इसके बाद टीम की ओर से भूमिक्षा साहू ने 60 वें मिनट पर एक गोल कर अपने टीम को 2-0 से जीत दिला दी। झारखंड ने छत्तीसगढ़ को हराकर जीती बाजी दूसरे सेमी फाइनल में झारखंड का मुकाबला छत्तीसगढ़ से हुआ था, जिसमें झारखंड ने छत्तीसगढ़ को 3-0 से हरा दिया। झारखंड को पहला मौका 9वें मिनट पर पेनल्टी कॉर्नर के तौर पर मिला, जिसे टीम के बालो होरो ने गोल में तब्दील करते हुए अपनी टीम का स्कोर 1-0 पर ला दिया था। हालांकि, इसके बाद दोनों ही टीमें गोल के संघर्ष करती दिखीं। वहीं 54वें मिनट पर झारखंड को फिर से मिले एक पेनल्टी कॉर्नर को टीम के बालो होरो ने गोल में तब्दील कर अपनी टीम का स्कोर 2-0 पर पहुंचा दिया था। ठीक इसके एक मिनट बाद 554 वें मिनट पर फिर से झारखंड को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे नीरू कुल्लू ने गोल में तब्दील कर अपनी टीम को 3-0 से जीत दिला दी। सात जुलाई को फाइनल में झारखंड का मुकाबला मध्यप्रदेश से होगा।

Edited By: Yashodhan Sharma