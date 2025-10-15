जीजा ने शादी का लालच देकर साली से बनाया शारीरिक संबंध, अश्लील वीडियो वायरल करने के बाद गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, कटक। कटक शहर में रहने वाली एक युवती की अश्लील वीडियो वायरल की गई है। बडंबा में रहने वाले रिश्तेदार जीजा ने इस तरह का कांड किया है । शादी का लालच दिखाकर जीजा ने युवती के साथ शारीरिक संबंध रखने के बाद उस समय की वीडियो को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाद में उस वीडियो को मोबाइल के माध्यम से वायरल किया था । उसके बारे में महिला थाना पुलिस के पास शिकायत किए जाने के बाद एक मामला दर्ज करते हुए महिला थाना पुलिस आरोपी को बडंबा थाना अंतर्गत करडीबंध गांव के अरुण कुमार नायक को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान किया है।

2018 में साली से संबंध मिली जानकारी के अनुसार, बडंबा में रहने वाला अरुण का वर्ष 2018 में कटक में रहने वाली अपने एक रिश्तेदार साली के साथ संपर्क स्थापित हुआ था। बाद में दोनों के बीच संबंध गहरा हुआ और फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बना।

आरोपी अरुण युवती को बार-बार विभिन्न जगहों पर ले जाकर उसके साथ संबंध रखा था और उस समय युवती की अज्ञात में मोबाइल में तमाम वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था । जब युवती ने शादी की बात उठाई तो, अरुण और पकड़ में नहीं आया।

वीडियो वायरल करने की धमकी युवती की दबाव को कम करने के लिए अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी दिया था। यहां तक की वह उस युवती को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 हजार रुपये भी लिया था।