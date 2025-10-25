झारसुगुड़ा में 2 करोड़ के पार्क अब खंडहर बने; मोटर-लाइट चोरी, सीसीटीवी भी बेकार

संवाद सहयोगी, झारसुगुड़ा। नगर पालिका की लापरवाही और निर्माण में अनियमितताओं ने शहर को दो ऐसे पार्क दिए हैं, जिन पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च हुए, लेकिन अब वहां न जीवन है न आकर्षण। अगस्त 2023 में राज्य सरकार की विकास योजना निधि से करीब एक करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए स्मार्ट पार्क को आधुनिकता की मिसाल बताया गया था। कहा गया था कि बच्चों की मनोरंजन के लिए टॉय ट्रेन मुख्य आकर्षण होगी। करीब 10 लाख रुपये खर्च कर खरीदी गई यह ट्रेन अब तक कभी नहीं चली। कभी वोल्टेज की समस्या तो कभी तकनीकी खामी का हवाला दिया जाता रहा।

वहीं पार्क की लाइटें बंद हैं, पेड़ों की देखरेख नहीं होने से लाखों रुपये के पौधे सूख चुके हैं। दस रुपये का प्रवेश टिकट बेचा जा रहा है, लेकिन उस पर न तारीख होती है, न मुहर। अधिकारी इस धन के हिसाब को लेकर भी मौन हैं। इतना ही नहीं, विभाग को अब तक यह भी नहीं पता कि पार्क की मूल फाइल कहां गायब है। 2024 के आम चुनावों से पहले जिले के कलेक्टर कार्यालय के पास भी नगर पालिका ने जल्दबाजी में दूसरा पार्क बनवाया था, जिस पर लगभग एक करोड़ रुपये खर्च हुए।