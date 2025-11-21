Language
    ओडिशा में लूट की बड़ी वारदात, NH पर ज्वेलरी कारोबारी से डेढ़ किलो सोना; 33 किलो चांदी और 35 लाख रुपये की लूट

    By SHESH NATH RAIEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:22 AM (IST)

    पुरी-भुवनेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्वेलरी व्यवसायी से बड़ी लूट हुई। बदमाशों ने डेढ़ किलो सोना, 33 किलो चांदी और 35 लाख रुपये लूटे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। विशेष टीमें बनाकर छापेमारी की जा रही है। बदमाशों ने हथियार दिखाकर कार रोककर लूटपाट की।

    ओडिशा में बड़ी लूट। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पुरी–भुवनेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) स्थित समजाजपुर ओवरब्रिज पर तीन बदमाश एक बाइक से पहुंचे और एक ज्वेलरी व्यवसायी से डेढ़ किलो सोने के आभूषण, 33 किलो चांदी के आभूषण और 35 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए।

    घटना की सूचना मिलते ही एसपी प्रतीक सिंह के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। रात करीब साढ़े 8 बजे राधाकांत ज्वेलर्स के मालिक संजय कुमार दास की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने संदेह के आधार पर तीन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    सदर एसडीपीओ रवी नारायण भंज के नेतृत्व में कई अधिकारियों को शामिल कर तीन विशेष टीमें बनाई गई हैं, जो जिले के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं।

    3 संदिग्ध युवक हिरासत में

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, ओडिशा पंजीकरण संख्या OR-02BT-6835 वाली एक एस्टीलो कार में राधाकांत ज्वेलर्स के मालिक दास के साला सत्यरंजन पृष्टि, कारीगर अभिजीत घोष और ड्राइवर नृसिंह मलिक भुवनेश्वर की ओर जा रहे थे। जब कार समजाजपुर ओवरब्रिज पर पहुंची, तभी सामने से आए एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने कार को रोक लिया।

    बदमाशों ने हथियार दिखाकर ड्राइवर से कार की चाबी छीनी, फिर पीछे का दरवाज़ा खोलकर उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी से भरे बैग लेकर फरार हो गए।

    चंदनपुर थाना आईआईसी भुवनमोहन सामंतराय और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं।