    ओडिशा के जाजपुर में निर्दलीय विधायक और BJD नेता के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, 15 घायल, 5 की हालत गंभीर

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, जाजपुर। ओडिशा के जाजपुर जिले में रविवार को एक स्वतंत्र विधायक और बीजेडी नेता के समर्थकों के बीच हुई झड़प में कम से कम 15 लोग घायल हो गए, जिनमें से पांच की हालत गंभीर है, पुलिस ने बताया।

    

    पुलिस के अनुसार, यह झड़प पंतुरी के तहत जेनापुर थाना क्षेत्र में पूर्व धर्मसाला विधायक और बीजेडी नेता प्रणब कुमार बालाबंत्राय के फार्महाउस में हुई। इस दौरान कई वाहनों, जिसमें बाइक और कारें शामिल हैं, को तोड़फोड़ का सामना करना पड़ा। घायलों को पहले धर्मसाला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया गया, जबकि बाद में गंभीर रूप से घायल पांच लोगों को कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थानांतरित किया गया।

     बालाबंत्राय ने क्या लगाए आरोप?

    बालाबंत्राय ने आरोप लगाया कि उनके फार्महाउस में लगभग 30 बीजेडी कार्यकर्ता, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, किसी समारोह में मौजूद थे। इसी दौरान धर्मसाला के स्वतंत्र विधायक हिमांशु शेखर साहू के लगभग 50 समर्थक भारी हथियारों के साथ फार्महाउस में घुस आए और बिना किसी उकसाले के बीजेडी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। इस हमले में 15 लोग घायल हुए, जिनमें से पांच गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा, उन्होंने 20 से अधिक वाहनों, जिनमें चार कारें भी शामिल थीं, को भी तोड़फोड़ का शिकार बताया।

    पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बालाबंत्राय ने इस हमले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए कहा कि यह लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह पहला मामला नहीं है, और पिछले विधानसभा चुनाव और उसके बाद के दौर में धर्मसाला विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई घटनाएं हो चुकी हैं।

    2024 के विधानसभा चुनाव में बालाबंत्राय धर्मसाला विधानसभा क्षेत्र में साहू से हार गए थे। बालाबंत्राय ने कहा, "हमने स्थानीय पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन जाजपुर पुलिस पर भरोसा नहीं है। हम इसे पुलिस महानिदेशक (DGP) तक ले जाएंगे।"

     गिरफ्तारी की मांग

    इस बीच, कई बीजेडी नेता और कार्यकर्ताओं ने भुवनेश्वर में DGP कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर हमले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। दूसरी ओर, साहू के एक समर्थक ने आरोप लगाया कि जब वह अपनी कार से गुजर रहे थे, तब उन्हें बालाबंत्राय के समर्थकों ने हमला किया।

    जेनापुर पुलिस ने कहा कि इस घटना के संबंध में दोनों पक्षों की अलग-अलग शिकायत दर्ज की गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बालाबंत्राय पर पहले भी अप्रैल में हमला किया गया था और उनकी कार को क्षतिग्रस्त किया गया था।