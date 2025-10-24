NIT राउरकेला ने विकसित किया इंटेलिजेंट हाइब्रिड माइक्रोग्रिड, बिजली आपूर्ति को बनाएगा भरोसेमंद

जागरण संवाददाता, राउरकेला। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) राउरकेला के शोधकर्ताओं ने ग्रामीण और ऑफ-ग्रिड इलाकों में स्वच्छ, सस्ती और निरंतर बिजली आपूर्ति के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने एक इंटेलिजेंट हाइब्रिड माइक्रोग्रिड विकसित किया है। जो सौर, पवन, बायोमास और पिको हाइड्रो जैसे कई नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बैटरी सिस्टम के साथ जोड़कर बिजली की आपूर्ति को स्थिर और भरोसेमंद बनाता है। इस प्रणाली की खास बात यह है कि यह अपने आप तय करती है कि किस समय कौन-सा ऊर्जा स्रोत इस्तेमाल होगा। सुबह सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, फिर दिन में पवन, बायोमास गैसिफायर या पिको हाइड्रो पावर को ऑटोमैटिक स्विच कर दिया जाता है।

इससे बिजली की आपूर्ति कभी नहीं टूटती, भले ही मौसम बदल जाए। एक गतिशील पावर मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएस) के जरिए बैटरी को सही तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज किया जाता है। इससे बैटरी की उम्र बढ़ती है, खर्च कम आता है और ऊर्जा भंडारण की क्षमता भी बेहतर होती है। यह प्रणाली लगभग 10 केडब्ल्यूएच तक विश्वसनीय बिजली पैदा कर सकती है। जो चार परिवारों की जरूरत पूरी करने के लिए काफी है।