Indigo Airlines ने कर दिया मजा खराब, शादी के रिसेप्शन में वर्चुअली शामिल हुए दूल्हा-दुल्हन

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। एक अनोखी घटना में भुवनेश्वर के एक नवविवाहित दंपति को इंडिगो की फ्लाइट अचानक रद होने के बाद अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी में वर्चुअली शामिल होना पड़ा। यह घटना बेंगलुरु से सामने आई है और लगातार हो रही फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से यात्रियों को हो रही परेशानियों पर चर्चा छेड़ दी है।

यह दंपति, जो दोनों आईटी कंपनी में काम करते हैं, ने 23 नवंबर को भुवनेश्वर में शादी की थी। दुल्हन संगमा दास भुवनेश्वर की रहने वाली हैं, जबकि दूल्हा मेधा कृष्णसागर मूल रूप से हुबली का है और वर्तमान में बेंगलुरु में कार्यरत है।

शादी के बाद, 3 दिसंबर को कृष्णसागर के गृहनगर हुबली में एक भव्य रिसेप्शन की तैयारी की गई थी, जहां परिजन, रिश्तेदार और मित्र दंपति से मिलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रिसेप्शन के दिन सुबह उनकी यात्रा योजना बिगड़ गई।

उनकी इंडिगो फ्लाइट, जो सुबह 4 बजे उड़ान भरने वाली थी, अचानक रद्द हो गई, जिससे वे बेंगलुरु में ही फंस गए।दंपति ने कई विकल्प तलाशे, लेकिन वे कोई दूसरी उड़ान या उचित यात्रा व्यवस्था समय पर नहीं पा सके।