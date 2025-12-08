कटक में कल टी20 मैच में भारत से भिड़ेगी दक्षिण अफ्रीका की टीम, चरम पर उत्साह
कटक के बारबाटी स्टेडियम में कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 मैच खेला जाएगा। पांच मैचों की सीरीज का यह पहला मुकाबला होगा। मैच को लेकर दर्शकों में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। कटक के बारबाटी स्टेडियम में मंगलवार नौ दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी 20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा।
पांच मैचों की इस सीरीज का यह पहला मुकाबला मंगलवार शाम सात बजे से शुरू होगा। मैच को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है। मैच को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है।
सोमवार को दोनों टीमों ने मैच के लिए अभ्यास किया। मैच को देखते हुए कटक में सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक के विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम में 45 हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है।
वनडे सीरीज 2-1 से जीतने के बाद भारतीय टीम की नजरें टी 20 सीरीज में भी विजयी शुरुआत करने पर होगी। भारत की ओर से शुभमन गिल को फिटनेस क्लीयरेंस के आधार पर टी 20 मैच के लिए चुना जा सकता है।
पिछले दिनों टेस्ट सीरीज के दौरान शुभमन गिल गर्दन में चोट के कारण टीम इंडिया से बाहर हो गए थे, लेकिन अब वह पूरे जोश के साथ टीम में वापसी कर चुके हैं।
टिकटों की कालाबाजारी करते चार गिरफ्तार
कटक में टी20 मैच देखने के लिए मैच के टिकटों को लेकर मारामारी मची है। इसी क्रम में कालाबाजारी भी हो रही है। सोमवार को पुलिस ने टिकटों की कालाबाजारी करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बढ़ी हुई कीमतों पर बेचे जा रहे 12 टिकट बिदानसी पुलिस थाना क्षेत्र से जब्त किए गए, जबकि दरगाह बाजार पुलिस थाना क्षेत्र से नौ टिकट बरामद किए गए। कटक के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ऋषिकेश ज्ञानदेव ने कहा कि टिकटों की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
