कटक में कल टी20 मैच में भारत से भिड़ेगी दक्षिण अफ्रीका की टीम, चरम पर उत्साह

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। कटक के बारबाटी स्टेडियम में मंगलवार नौ दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी 20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा।

पांच मैचों की इस सीरीज का यह पहला मुकाबला मंगलवार शाम सात बजे से शुरू होगा। मैच को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है। मैच को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है।

सोमवार को दोनों टीमों ने मैच के लिए अभ्यास किया। मैच को देखते हुए कटक में सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक के विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम में 45 हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है।

वनडे सीरीज 2-1 से जीतने के बाद भारतीय टीम की नजरें टी 20 सीरीज में भी विजयी शुरुआत करने पर होगी। भारत की ओर से शुभमन गिल को फिटनेस क्लीयरेंस के आधार पर टी 20 मैच के लिए चुना जा सकता है।