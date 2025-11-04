भुवनेश्वर में उत्कल बिल्डर्स के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, बड़े पैमाने पर कर चोरी के आरोप

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। आयकर (आईटी) विभाग ने मंगलवार को भुवनेश्वर की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों में से एक उत्कल बिल्डर्स के कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर कर चोरी के आरोपों को लेकर व्यापक छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार, ये तलाशी अभियान आज सुबह तड़के शुरू हुआ और समूह से जुड़े कई ठिकानों—कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय, प्रमुख निदेशकों के आवासीय परिसरों और राज्य की राजधानी के आसपास के अन्य व्यावसायिक स्थलों पर एक साथ चलाया गया।

18 टीमें और 120 से अधिक अधिकारी तैनात प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, आयकर विभाग की कुल 18 टीमें—जिनमें 120 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, इस समन्वित अभियान में लगाई गई हैं।वरिष्ठ आयकर अधिकारियों की देखरेख में यह तलाशी कार्रवाई चलाई जा रही है, जो आय के छिपाव और कई करोड़ रुपये के कर चोरी के संदेह की जांच का हिस्सा है।

वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई तब शुरू की गई जब विभाग को उत्कल बिल्डर्स के वित्तीय अभिलेखों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और संभावित कर अनियमितताओं की विश्वसनीय जानकारी मिली। ताजा जानकारी के अनुसार, अधिकारी तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और संपत्ति संबंधी फाइलों की जांच कर रहे हैं।