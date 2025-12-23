Language
    IMFA सुरक्षा गार्ड लापता: जांच के लिए विशाखापट्टनम पहुंची ओडिशा पुलिस, एससीपी बोले- हर एंगल से हो रही पड़ताल

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:45 AM (IST)

    ओडिशा पुलिस, आईएमएफए सुरक्षा गार्ड के लापता होने की जांच के लिए विशाखापट्टनम पहुंची है। एससीपी ने कहा कि मामले की हर कोण से जांच की जा रही है. भुवनेश् ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अनुगुल। इम्फा (इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड) में तैनात एक सुरक्षा गार्ड जितेंद्रिय साहू ,47 के लापता होने के मामले में ओडिशा पुलिस ने जांच तेज कर दी है।

    मामले को अंतरराज्यीय मानते हुए पुलिस की एक विशेष टीम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंचकर स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय में जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, देवगढ़ जिले का निवासी सुरक्षा गार्ड 13 दिसंबर को इम्फा के तीन क्रोमाइट लदे ट्रकों की सुरक्षा ड्यूटी पर चौद्वार से विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुआ था।

    15 दिसंबर को उसने विशाखापट्टनम पोर्ट पहुंच कर अपने परिवार से अंतिम बार फोन पर बातचीत की थी। इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। विशाखापट्टनम पहुंचने के बाद वह रेलवे स्टेशन क्षेत्र में अंतिम बार देखा गया, जिसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मामले को लेकर चौदवार थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया है।जिसका (केस नंबर 86/2025) है।

    इस संबंध में पुलिस की ओर से जानकारी देते हुए एसीपी अरुण कुमार स्वाईं ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। ओडिशा पुलिस की टीम विशाखापट्टनम में सभी संभावित स्थानों पर जांच कर रही है।

    सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और ट्रकों से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया गया है। ताजा कार्रवाई के तहत पुलिस टीम विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसके साथ ही ट्रक चालकों, इम्फा से जुड़े कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। मोबाइल फोन की अंतिम लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड को भी जांच में शामिल किया गया है।

    कंपनी के पक्ष को लेकर इम्फा प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर कंपनी से औपचारिक जवाब भी लिया जाएगा। इधर, लापता सुरक्षा गार्ड के परिजन उसकी सुरक्षित वापसी को लेकर चिंतित हैं और पुलिस से लगातार संपर्क में हैं।

    पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को भरोसा दिलाया है कि जांच में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सीमावर्ती राज्य तक टीम भेजकर की जा रही यह कार्रवाई ओडिशा पुलिस की तत्परता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मामले में आगे की जांच जारी है।