    हीराकुंड बांध का बढ़ा जलस्तर, 20 गेट खोलकर महानदी में पानी छोड़ा

    By Sheshnath Rai Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:13 PM (IST)

    संबलपुर में हीराकुंड बांध के ऊपरी और निचले मुहाने पर भारी बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध के 20 गेट खोले गए हैं। बांध नियंत्रण कक्ष के अनुसार ऊपरी मुहाने पर 54.18 मिमी और निचले मुहाने पर 07.08 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

    भारी बारिश से हीराकुंड बांध के गेट खुले। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, संबलपुर। बीते सोमवार से हीराकुंड बांध के ऊपरी और निचले मुहाने पर हुई भारी बारिश के बाद से महानदी और इसकी शाखा नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है।

    महानदी में बाढ़ के पानी से हीराकुंड बांध का जलस्तर भी बढ़ा है, जिसे नियंत्रित करने के लिए बांध के गेटों को खोला जा रहा है। गुरुवार के पूर्वान्ह तक बांध के 16 गेट खुले थे और दोपहर के बाद और 4 गेट खोलने पड़े।

    वर्तमान बांध के 20 गेट खोलकर महानदी में पानी छोड़े जाने से तटीय जिले सोनपुर, बऊद, नयागढ़, कटक के लिए खतरा पैदा हो गया है।

    बांध नियंत्रण कक्ष के अनुसार, बुधवार की सुबह से लेकर गुरुवार की सुबह तक बांध के ऊपरी मुहाने यानी छत्तीसगढ़ समेत ओडिशा के संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिला में 54.18 मिमी. और निचले मुहाने पर 07.08 मिमी. बारिश रिकॉर्ड की गई।

    बांध के जलभंडार में महानदी और शाखा नदियों का पानी प्रवेश करने से बांध का जलस्तर बढ़ने लगा है। इसे नियंत्रित करने की खातिर बांध के गेटों को खोला जा रहा है।

    गुरुवार, 25 सितंबर की शाम छह बजे तक बांध का जलस्तर 628.93 फुट रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान बांध के जलभंडार में प्रति सेकंड 2 लाख 78 हजार 926 घनफुट पानी प्रवेश कर रहा था और बांध के 20 गेट से प्रति सेकंड 3 लाख 61 हजार 517 घनफुट पानी महानदी और पावर चैनल में छोड़ा जा रहा था।