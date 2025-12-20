Language
    बालेश्वर में हाईटेंशन तार गिरने से धान के खेत में लगी आग, पांच एकड़ फसल स्वाहा

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:39 PM (IST)

    बालेश्वर में हाईटेंशन तार गिरने से धान के खेत में आग लग गई, जिससे पांच एकड़ फसल जलकर राख हो गई। इस घटना से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने का क ...और पढ़ें

    हाईटेंशन तार गिरने से धान के खेत में लगी आग

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बालेश्वर जिले के रेमुणा प्रखंड अंतर्गत तलपड़ा गांव में 11 केवी की ओवरहेड बिजली लाइन टूटने से कम से कम पांच एकड़ में कटी हुई धान की फसल आग की चपेट में आ गई।

    मिली जानकारी के अनुसार, यह आग शुक्रवार देर रात लगी, जब कटी हुई धान को सुखाने और भंडारण के लिए खेतों में ढेर लगाकर रखा गया था। टूटी हुई हाई-टेंशन बिजली तार सीधे खेत में रखी धान पर गिर गई, जिससे आग धधक उठी और देखते ही देखते पूरे खेत में फैल गई।

    घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं

    आग लगते ही ग्रामीणों ने बहनगा अग्निशमन सेवा इकाई को सूचना दी। दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया, जिससे आग आसपास के खेतों और रिहायशी इलाकों तक फैलने से रोक दी गई।

    इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन प्रभावित किसानों ने टूटी हुई बिजली लाइन से हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की है।