बालेश्वर में हाईटेंशन तार गिरने से धान के खेत में लगी आग, पांच एकड़ फसल स्वाहा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बालेश्वर जिले के रेमुणा प्रखंड अंतर्गत तलपड़ा गांव में 11 केवी की ओवरहेड बिजली लाइन टूटने से कम से कम पांच एकड़ में कटी हुई धान की फसल आग की चपेट में आ गई।

मिली जानकारी के अनुसार, यह आग शुक्रवार देर रात लगी, जब कटी हुई धान को सुखाने और भंडारण के लिए खेतों में ढेर लगाकर रखा गया था। टूटी हुई हाई-टेंशन बिजली तार सीधे खेत में रखी धान पर गिर गई, जिससे आग धधक उठी और देखते ही देखते पूरे खेत में फैल गई।