    Puri Jagannath Temple: पुरी जगन्नाथ मंदिर में फिर जासूसी की कोशिश! हिडन कैमरा के साथ पकड़ा गया श्रद्धालु

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:57 AM (IST)

    पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक और श्रद्धालु को हिडन कैमरे के साथ पकड़ा गया। गुजरात के अहमदाबाद निवासी भरत पांड्या को जगमोहन मंडप के पास संदेह होने पर पकड़ा गया। वह अपने चश्मे में कैमरा छिपाकर मंदिर में प्रवेश कर रहा था। टेंपल पुलिस ने उसे सिंहद्वार थाना पुलिस को सौंप दिया है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पुरी जगन्नाथ मंदिर में एक बार फिर हिडन कैमरा के साथ एक श्रद्धालु को पकड़ा गया है। श्रद्धालु का नाम भरत पांड्या है जो की अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला है।

    पांड्या को जगमोहन मंडप के पास से जगन्नाथ टेंपल पुलिस ने संदेह के आधार पर पकड़ा और उसे सिंहद्वार थाना में हिरासत में लिया है।

    जानकारी के मुताबिक यह भक्त अपने चश्मे में हिडन कैमरा लगाकर मंदिर में प्रवेश कर रहा था, जिसे जगमोहन मंडप के पास जगन्नाथ टेंपल पुलिस ने पकड़ लिया।

    टेंपल पुलिस ने उसे सिंहद्वार थाना पुलिस को सौंप दिया है और अब सिंहद्वार थाना पुलिस उससे अधिक पूछताछ कर रही है।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

