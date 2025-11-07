Puri Jagannath Temple: पुरी जगन्नाथ मंदिर में फिर जासूसी की कोशिश! हिडन कैमरा के साथ पकड़ा गया श्रद्धालु

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पुरी जगन्नाथ मंदिर में एक बार फिर हिडन कैमरा के साथ एक श्रद्धालु को पकड़ा गया है। श्रद्धालु का नाम भरत पांड्या है जो की अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला है।

पांड्या को जगमोहन मंडप के पास से जगन्नाथ टेंपल पुलिस ने संदेह के आधार पर पकड़ा और उसे सिंहद्वार थाना में हिरासत में लिया है।

जानकारी के मुताबिक यह भक्त अपने चश्मे में हिडन कैमरा लगाकर मंदिर में प्रवेश कर रहा था, जिसे जगमोहन मंडप के पास जगन्नाथ टेंपल पुलिस ने पकड़ लिया।

टेंपल पुलिस ने उसे सिंहद्वार थाना पुलिस को सौंप दिया है और अब सिंहद्वार थाना पुलिस उससे अधिक पूछताछ कर रही है।

