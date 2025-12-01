Language
    14 साल का प्यार! सरकारी नौकरी मिलने के बाद प्रेमिका ने शादी से किया इनकार, युवक ने की आत्महत्या

    By SHESH NATH RAIEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:03 AM (IST)

    एक हृदयविदारक घटना में, एक युवक ने अपनी प्रेमिका द्वारा सरकारी नौकरी मिलने के बाद शादी से इनकार करने पर आत्महत्या कर ली। वे 14 साल से रिश्ते में थे। नौकरी मिलने के बाद प्रेमिका का व्यवहार बदल गया और उसने शादी से इनकार कर दिया, जिससे आहत होकर युवक ने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    रोते-बिलखते मृत युवक के परिजन। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के जाजपुर जिले के कुआखिया थानांतर्गत कोलथला गांव में 14 वर्षों पुरानी प्रेम कहानी दर्दनाक अंत पर पहुंच गई, जब एक युवक ने अपनी प्रेमिका द्वारा शादी से इनकार किए जाने के बाद कथित रूप से आत्महत्या कर ली। प्रेमिका को हाल ही में हाई स्कूल में सरकारी शिक्षिका की नौकरी मिली थी।

    परिवार के अनुसार, मृतक 24 वर्षीय चतुर्भुज दास ने जहर पी लिया जब उसे पता चला कि लड़की अब रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती और उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है।

    14 साल का साथ, पर अंत में मिला अस्वीकार

    चतुर्भुज, जो रमाकांत दास का बेटा था, पिछले 14 वर्षों से उसी गांव की एक लड़की के साथ रिश्ते में था। परिवार का कहना है कि उसने अपनी पढ़ाई तक रोक दी और लड़की की शिक्षा पर खर्च किया, जब तक कि उसे हाई स्कूल में शिक्षक की नौकरी नहीं मिल गई।

    लेकिन नौकरी मिलने के बाद लड़की ने दूरी बनानी शुरू कर दी और शादी से साफ इनकार कर दिया। परिवार का आरोप है कि इस अचानक बदलाव से वह गहरे मानसिक तनाव में चला गया।

    आत्महत्या का प्रयास और अस्पताल में भर्ती

    अस्वीकार सहन न कर पाने पर चतुर्भुज ने कथित रूप से जहर खा लिया। उसे गंभीर हालत में बचाकर पहले मधुबन सीएचसी, फिर एससीबी मेडिकल कॉलेज, कटक और बाद में भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बावजूद वह बच नहीं सका।

    मृतक की मां ने रोते हुए कहा कि मेरे बेटे को न्याय दो। उसके साथ गलत हुआ है। पिछले 15 साल से वह लड़की मेरे बेटे से प्रेम करती थी। लेकिन नौकरी मिलते ही उसने शादी से इनकार कर दिया। पिता रमाकांत दास ने बताया कि हमने उसे कई बार समझाया कि ऐसा कदम न उठाए, पर वह उसी लड़की से शादी करने पर अड़ा था।

    लड़की भी पहले शादी के लिए तैयार थी। हमने दिसंबर में सगाई और बाद में शादी करने की बात भी कही थी। लेकिन अचानक दोनों में विवाद हुआ और लड़की ने उसे बुरा-भला कहा और उसे नीचा दिखाया। यह सब सुनकर वह टूट गया और जहर खा लिया।

    परिवार ने दर्ज कराई पुलिस शिकायत

    चतुर्भुज के पिता ने लड़की और उसके परिवार पर मानसिक उत्पीड़न और भावनात्मक शोषण का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। ग्रामीणों ने मोमबत्ती जलाकर शांति मार्च निकाला और चतुर्भुज के लिए न्याय की मांग की।

    यह मामला दर्शाता है कि भावनात्मक तनाव किस प्रकार एक जीवन को त्रासदी में बदल सकता है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।