    Odisha News: भुवनेश्वर पांड्रा में बनेगा भव्य मछली बाजार, कल PM नरेंद्र मोदी करेंगे शिलान्यास

    By Sheshnath Rai Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 06:35 PM (IST)

    भुवनेश्वर के पांड्रा में एक भव्य मछली बाजार बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा और मछुआरों के लिए बेहतर व्यापारिक अवसर प्रदान करेगा। इस परियोजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।

    प्रस्तुति को लेकर इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर स्थित पांड्रा में एक बड़े मछली बाजार का निर्माण होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 11 अक्टूबर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे। करीब 5 एकड़ जमीन पर यह आधुनिक मछली बाजार विकसित किया जाएगा।

    50 करोड़ की स्वीकृति, 60-80 करोड़ का प्रोजेक्ट

    यह परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत तैयार की जा रही है। अभी तक 50 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं, जबकि कुल लागत 60 से 80 करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है।

    पिछले तीन वर्षों से इस प्रोजेक्ट की योजना चल रही थी, खासकर 4 नंबर होलसेल मछली बाजार में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए। खुदरा से लेकर होलसेल तक सभी को लाभ होगा।

    इस आधुनिक मछली बाजार में शामिल होंगे

    • होलसेल और रिटेल व्यापारी
    • कोल्ड स्टोरेज सुविधा
    • मछली पालक (मत्स्य किसान)
    • ग्राहक और व्यापारी सभी वर्ग

    इससे न केवल व्यापार को गति मिलेगी बल्कि स्वच्छ और सुव्यवस्थित माहौल में मछली बिक्री संभव होगी।

    मेयर सुलोचना दास की जानकारी

    भुवनेश्वर नगर निगम की मेयर सुलोचना दास ने बताया कि यह बाजार क्षेत्र के मछली कारोबार में नई दिशा देगा और सभी हितधारकों के लिए लाभकारी साबित होगा। प्रधानमंत्री द्वारा शनिवार को इसका शिलान्यास एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
    यह परियोजना ओडिशा में मत्स्य व्यवसाय को नए आयाम देने वाली साबित होगी।