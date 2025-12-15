Language
    ओडिशा के लोगों को CM माझी का तोहफा, भुवनेश्वर में खुलेगा ग्लोबल वीजा आवेदन केंद्र

    By Sheshnath Rai Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:06 PM (IST)

    ओडिशा के लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा अब आसान होगी क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर में ग्लोबल वीजा आवेदन केंद्र खोलने के प्रस्ताव ...और पढ़ें

    ओडिशा सीएम मोहन चरण माझी का तोहफा। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा की प्रक्रिया अब और आसान होने जा रही है।मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर में ग्लोबल वीजा आवेदन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजरी दे दी है।

    इसके शुरू होने से वीजा आवेदन के लिए ओडिशा के लोगों को अब कोलकाता, दिल्ली या हैदराबाद जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

    मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, यह केंद्र भुवनेश्वर बरमुंडा स्थित बाबासाहेब आंबेडकर बस टर्मिनल भवन में संचालित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार लगभग 3,000 वर्गफुट स्थान उपलब्ध कराएगी।

    अब तक राज्य के छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और पर्यटकों को वीजा से जुड़ी औपचारिकताओं के लिए बाहर जाना पड़ता था। भुवनेश्वर में वीजा आवेदन केंद्र नहीं होने को लेकर लंबे समय से असंतोष था, लोग मांग कर रहे थे। नए केंद्र के खुलने से आवेदकों का समय, खर्च और झंझट तीनों कम होंगे।

    कई देशों के वीजा की सुविधा

    सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह ग्लोबल वीजा आवेदन केंद्र कई देशों के वीजा आवेदनों के लिए सुविधा केंद्र के रूप में काम करेगा। यहां बायोमेट्रिक प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन समेत अन्य आवश्यक सेवाएं संबंधित विदेशी मिशनों के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपलब्ध होंगी।

    पर्यटन व अंतरराष्ट्रीय संपर्क को बढ़ावा

    यह निर्णय राज्य सरकार के पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय संपर्क बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित ‘विकसित ओडिशा @2036’ विजन के तहत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर ओडिशा की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

    ट्रांजिट हब के रूप में उभरेगा भुवनेश्वर

    ग्लोबल वीजा आवेदन केंद्र के खुलने से भुवनेश्वर को एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट हब के रूप में पहचान मिलने की उम्मीद है, जिससे भविष्य में व्यापार, निवेश और अंतरराष्ट्रीय आवागमन को नई गति मिलेगी।