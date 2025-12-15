ओडिशा के लोगों को CM माझी का तोहफा, भुवनेश्वर में खुलेगा ग्लोबल वीजा आवेदन केंद्र

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा की प्रक्रिया अब और आसान होने जा रही है।मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर में ग्लोबल वीजा आवेदन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजरी दे दी है।

इसके शुरू होने से वीजा आवेदन के लिए ओडिशा के लोगों को अब कोलकाता, दिल्ली या हैदराबाद जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, यह केंद्र भुवनेश्वर बरमुंडा स्थित बाबासाहेब आंबेडकर बस टर्मिनल भवन में संचालित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार लगभग 3,000 वर्गफुट स्थान उपलब्ध कराएगी।

अब तक राज्य के छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और पर्यटकों को वीजा से जुड़ी औपचारिकताओं के लिए बाहर जाना पड़ता था। भुवनेश्वर में वीजा आवेदन केंद्र नहीं होने को लेकर लंबे समय से असंतोष था, लोग मांग कर रहे थे। नए केंद्र के खुलने से आवेदकों का समय, खर्च और झंझट तीनों कम होंगे।