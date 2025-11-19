Language
    ओडिशा ﻿की देवी नदी से पकड़ी गई 100 किलो की विशाल ‘सांकुच’ मछली, 50 हजार में बिकी

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:08 AM (IST)

    ओडिशा के पुरी जिले में देवी नदी से मछुआरों ने 100 किलो की सांकुच मछली पकड़ी। कालियाकणा गांव के मछुआरों को इसे निकालने में दो घंटे लगे। मछली को 50,000 रुपये में बेचा गया और कोलकाता भेजा गया। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई और इसे हाल के वर्षों की सबसे बड़ी मछली पकड़ने की घटना माना जा रहा है।

    100 किलो की विशाल ‘सांकुच’ मछली

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के तटीय इलाकों में उत्साह का माहौल तब बन गया जब पुरी जिले के अस्तरंग में देवी नदी से स्थानीय मछुआरों ने एक क्विंटल की एक विशाल सांकुच मछली पकड़ी। करीब 12 फीट लंबी और 100 किलो से अधिक वजन वाली यह मछली तब जाल में फंसी जब लगभग बीस मछुआरों का समूह रोजमर्रा की तरह नदी में चेन नेट डाल रहा था।

    कालियाकणा गांव के इन मछुआरों ने शुरुआत में जाल में आए भारी वजन को नदी के किसी कचरे का ढेर समझा, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह एक बेहद बड़ी मछली है। 

    इसके बाद करीब दो घंटे तक लगातार मेहनत के बाद मछली को नदी किनारे लाया जा सका। यह नज़ारा जल्दी ही पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया।

    50 हजार में बेचा गया

    सूत्रों के अनुसार, इस कीमती पकड़ को तुरंत 50,000 रुपये में बेच दिया गया, जिसके बाद इसे कोलकाता भेज दिया गया, जहां इतनी बड़ी नदी मछलियों की थोक बाजारों में अच्छी कीमत मिलती है। 

    प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे “हाल के वर्षों की सबसे बड़ी पकड़” बताया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और नदी किनारा कुछ समय के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया।

    इस शानदार पकड़ ने स्थानीय मछुआरों की कौशल और अथक मेहनत को एक बार फिर रेखांकित किया है। बाजारों और चाय की दुकान में इस घटना की चर्चा जारी है।

     देवी नदी की यह अनोखी पकड़ आने वाले वर्षों तक याद रखी जाएगी—अस्तरंग के मछुआरा समुदाय के लिए सचमुच एक यादगार पल माना जा रहा है।