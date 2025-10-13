Language
    कटक में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई झड़प में चार और लोग गिरफ्तार

    By Akhaya Kumar Pradhan Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:40 PM (IST)

    कटक में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों में हुई झड़प के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के साथ, मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है। पुलिस घटना की गहन जांच कर रही है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, कटक। कटक शहर में शांति स्थापना के लिए पुलिस की ओर से प्रयास जारी है। एक ओर जहां नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदी लगाया जा रहा है।

    वहीं, दूसरी ओर असामाजिक युवकों को पुलिस पकड़ कर जेल भेजने की अभियान को तेज किया है। संवेदनशील इलाके में रहने वाले असामाजिक युवक यानी जिनके नाम पर पहले से आपराधिक मामला है या विभिन्न थाना में वारंट पड़ा हुआ है, उन्हे पुलिस गिरफ्तार कर रही है।

    उसी के चलते फिर से चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, उन्हें दरगाह बाजार थाना पुलिस गिरफ्तार किया है । गिरफ्तार होने वाले आरोपी हैं दरगाह बाजार थाना इलाके का अब्दुल सिराज, ओड़िआ बाजार का सईद खान, चांदनी चौक इलाके का साहिल उर्फ़ मोहम्मद जाएनुल आबेदीन एवं बक्सी बाजार इलाके का मोहम्मद साहिल।

    दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई झड़प घटना को लेकर गिरफ्तारी संख्या इस बीच कुल 13 में पहुंची है। पुलिस की ओर से यह अभियान पिछले कुछ दिनों से जारी है। हालांकि, हाथी पोखरी और दरगाह बाजार इलाके में घटने वाली झड़प घटना में गिरफ्तार होने वाले आरोपियों में से कुछ शामिल होने की बात पुलिस को पता चला है।

    वर्तमान की स्थिति में कटक शहर में शांति कायम रखने के लिए पुलिस शहर के तमाम असामाजिक युवकों को गिरफ्तार करने की मुहिम को जारी रखा है।

    इससे पहले 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। यह जानकारी पुलिस की ओर से गण माध्यम को दी गई है । ठीक उसी प्रकार, अन्य दो मामले में भी पुलिस लगभग 22 लोगों को गिरफ़्तार कर जेल भेज चुका है ।