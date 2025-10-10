बीच समंदर में पलटी मछली पकड़ने गई नाव, 8 मछुआरे थे सवार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के केन्द्रापड़ा जिले के राजनगर ब्लॉक के सात भाया बीच पर एक नाव पलटने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार, नाव तारिणी-2 नियंत्रण खोकर अचानक समुद्र में पलट गई।

नाव भद्रक क्षेत्र की बताई जा रही है।इस हादसे में नाव पर सवार 8 मछुआरे बाल-बाल बच गए हैं, सभी मछुआरे तैर कर बाहर गए।

सूत्रों के अनुसार, मछुआरे सुबह मछली पकड़ने के लिए समुद्र में निकले थे। अचानक समुद्र में उठी लहरों और नाव के असंतुलन के कारण नाव पलट गई। हालांकि गनीमत रही कि नाव में सवार सभी 8 मछुआरे तैरकर तट तक पहुंच गए, जिससे किसी के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है।