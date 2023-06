ओडिशा में नहीं थम रहे ट्रेन हादसे, कोयले से लदी मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग; देखें वीडियो

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर।ओडिशा में रेल हादसे की घटनाएं पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक कोयले से लदी मालगाड़ी में आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया।

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार से कोयले से लदी मालगाड़ी रूप्सा रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। शनिवार सुबह रेल कर्मचारियों ने बोगी से धुंआ निकलते देखा। जिसके बाद उसने तुरंत इसकी सूचना बालेश्वर दमकल विभाग को दी।

सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग को बुझाया। कोयले से लदी मालगाड़ी में आग कैसे लगी, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। रेलवे मामले की जांच में जुट गई है।

#WATCH | Odisha: Fire broke out in a compartment of goods train at Rupsa railway station in Balasore district. Cause of the fire is yet to be known. The fire was brought under control by the fire brigade pic.twitter.com/36lss3vbCn