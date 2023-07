तीन साल की बेटी को वैतरणी नदी में फेंक आया था पिता, हत्या के 10 साल बाद गिरफ्तार; वजह जानकर हैरान रह गए सभी

Odisha Crime क्योंझर जिले के टम्पूआ के एक महिला ने अपने पति पर अपनी तीन साल की बच्ची के अपहरण और हत्या के आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की। वारदात के दस साल बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कबूल कर लिया कि उसने अपनी बेटी को मारा है।

Odisha: बेटी का हत्यारा दस साल बाद गिरफ्तार

संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा ने अपनी तीन साल की बेटी की बेरहमी से हत्या करनेवाले आरोपी को 10 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। ओडिशा पुलिस ने आरोपी प्रशांत साहनी को महाराष्ट्र के ठाणे के मुरबाड से गिरफ्तार किया है। 18 अगस्त 2013 को आरोपी ने पारिवारिक कलह के कारण गुस्से में आकर अपनी तीन साल की बेटी को क्योंझर के पास वैतरणी नदी में फेंक दिया। प्रशांत ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। क्योंझर जिले के टम्पूआ के प्रशांत की पत्नी पूजा साहनी ने अपने पति पर अपनी तीन साल की बच्ची के अपहरण और हत्या के आरोप लगाया था। इसको लेकर पूजा ने 20 अगस्त 2013 को शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता और अन्य व्यक्तियों से पूछताछ की। जिसमें पता चला कि साल 2010 में शादी के बाद, दोनों पति-पत्नी महाराष्ट्र के ठाणे में चले गए। प्रशांत साहनी वहां एक निजी फैक्ट्री में फायरमैन के रूप में काम करता था। इसी बीच पत्नी पूजा ने साल 2011 में एक बेटी को जन्म दिया। 18 अगस्त 2013 को शिकायतकर्ता और आरोपी पति के बीच क्योंझर जिले के उनके गांव फकीरपाड़ा में वैवाहिक कारणों से झगड़ा हुआ था। गुस्से में आकर आरोपी अपनी बेटी को साइकिल पर बिठाकर बैतरणी नदी तक ले गया और उसे नदी में फेंक दिया। बार-बार जगह और वेशभूषा बदलता रहा आरोपी इसके बाद, पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी बार-बार स्थान बदलने के साथ अपनी वेशभूषा भी बदलता रहा। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अक्सर अपना मोबाइल हैंडसेट और नंबर बदलता रहता था। इधर, मुरबाड में आरोपी के स्थान के बारे में सटीक जानकारी मिलने पर, अपराध शाखा की एक टीम 28 जून 2023 को उपरोक्त स्थान पर गई और 29 जून 2023 को उसे मुरबाड से पकड़ लिया। कोर्ट में पेश किया गया आरोपी आरोपी को कटक लाया गया और लगातार पूछताछ के बाद उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और उसे 1 जुलाई के शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को दो जुलाई को एसडीजेएम, आनंदपुर के न्यायालय में पेश किया गया।

